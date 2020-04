Zavřené pláže, život se zastavil, říká člen skupiny Maduar žijící v USA

„Sen odejít do Ameriky jsem měl už v devadesátém čtvrtém. Naplnil se v roce 2011, kdy jsme sem s bratrem přišli, udělali jsme americko-kanadské turné a rozhodli jsme se, že bychom tu mohli zůstat,“ říká hudebník Ladislav Matyinko.

Člen skupiny Maduar žije ve Spojených státech ve městě Miami Beach od roku 2012. „Letos jsem se po osmi letech stal americkým občanem. Do Čech a na Slovensko však jezdíme s kapelou stále koncertovat,“ vysvětluje.

Miami Beach je známou dovolenkovou destinací. Ještě krátce před začátkem šíření koronaviru byly ve městě tisíce turistů. „Působí to tu jak město duchů. Také život v New Yorku, Los Angeles a Washingtonu se kompletně zastavil. U nás v Miami je to pocitově trochu volnější, ale také je vše zavřené, s výjimkou obchodů s potravinami a benzinek,“ říká Matyinko.



Obchody zavírají v devět večer, od té chvíle se až do pěti ráno nesmí nikdo pohybovat venku. „Zavřené jsou i pláže. Pokud vás policie v noci objeví v ulicích, domluví vám a dopraví vás domu, případně jste rovnou zatčen a odvezen do vězení. Máme tu i spoustu bezdomovců. Ti nyní žijí všichni pohromadě v ubytovnách nebo momentálně nevyužitých školních tělocvičnách,“ popisuje muzikant.



V současnosti je to podle něj v Americe, co se týká bezpečnostních opatření, velmi podobné jako v Čechách a na Slovensku. „ Když jdeme nakoupit, udržujeme několikametrový odstup od ostatních lidí, nosíme roušky. Máme tu zatím 600 tisíc nakažených, bohužel už také kolem 22 tisíc mrtvých. V domácí karanténě jsme zatím do konce dubna, pak se uvidí, jak to bude dál,“ říká Ladislav Matyinko.

Veškerá nutná omezení podle něj Američané přijali překvapivě dobře. „Na jednu stranu to můžeme brát jako domácí vězení, na druhou jako nevyhnutelnou věc, kterou je třeba v zájmu všech dodržovat. Lidé to respektují. V New Yorku už nemají jinou možnost, je tam nasazená i armáda,“ říká člen skupiny Maduar, která loni oslavila již 25 let od vydání první desky.



„Maduar vznikl v roce 1986, prvních osm let jsme hráli naživo akusticky, což mnoho lidí neví. V polovině letošního března jsem měl odletět koncertovat na Slovensko a do Čech. Všechna naplánovaná vystoupení se však kvůli šíření koronaviru pravděpodobně přesunou o rok. Ještě uvidíme,“ dodává Matyinko.