Marmeláda, Kvaska, Vítr i Strach. Lucie Vondráčková slaví čtyřicátiny

Lucie Vondráčková má od svých dětských moderátorských dob na kontě skoro dvě desítky popových hitů a několik pozoruhodných hereckých rolí. I když si v poslední době bulvár vychutnává její rozvod s hokejistou Tomášem Plekancem, stále s ní zůstává image pozitivní pop hvězdy, sympatické svou pracovitostí a cílevědomostí.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

Neteř Heleny Vondráčkové se zpočátku projevovala spíš jako dětská herečka. Mnozí si ji pamatují z jedné z jejích prvních rolí, v seriálu Arabela se vrací. Když se točil, bylo jí dvanáct let. Filmům a televizním seriálům zůstala věrná dodnes.

I když se po svatbě v roce 2011 odstěhovala za manželem do Kanady, využívala příležitostných pobytů v Česku, aby si tu zahrála. Naposledy v roce 2017, kdy se objevila v jednom díle seriálu o kapitánu Exnerovi Denár v dívčí dlani. Na kontě má ovšem i dva celovečerní filmy s režisérem Jurajem Jakubiskem, role ve Snowboarďácích a Kvasce nebo výborný výkon v adaptaci Škvoreckého románu Setkání v Praze, s vraždou.

Přestože je Vondráčková považována za velmi dobrou herečku, veřejnost ji vnímá většinou jako zpěvačku. Ostatně první desku vydala ještě jako moderátorka Marmelády a po svém pořadu ji také pojmenovala. Její matka, dnes už renomovaná textařka Hana Sorrosová, říká, že se díky ní naučila psát texty písní. Původně je měl napsat Zdeněk Rytíř, ale těsně před natáčením to vzdal. Nedokázal se prý vcítit do duše třináctileté dívky. Musela proto zaskočit maminka a písničky se jí povedly tak, že už u psaní zůstala.

Lucie měla po kom zdědit hudební nadání. Její otec Jiří Vondráček býval jedním z členů legendárního hudebního sdružení Marsyas a dodnes působí ve folkově-countryovém triu Vokobere. Spolu s Luciinou matkou je také autorem jejího největšího hitu Strach z roku 2000.

Lucie Vondráčková na ÓČKO STAR Speciální narozeninový playlist videoklipů zpěvačky Lucie Vondráčkové sledujte v neděli od 22 hodin na stanici ÓČKO STAR.

Filozofka ví, o čem zpívá

„Mladá Vondráčková“ není žádná hlasová exhibicionistka, i když si s překvapující elegancí troufla i na tak náročnou melodii jako Holding Out For A Hero, kterou původně zpívala jedna z nejlepších světových zpěvaček Bonnie Tyler. V roce 2006 ji nazpívala pod názvem Vítr. Její předností, jako u většiny zpívajících herců, je schopnost dát písni obsah. Jednoduše řečeno – Lucie je přesvědčivá a ví, o čem zpívá. Navíc má to, bez čeho se moderní popová zpěvačka neobejde – kladně působící lehkost. Není proto divu, že v Českém slavíku skončila devětkrát za sebou druhá a dvakrát třetí.

Lucie Vondráčková má ještě jeden pro zpěváky netypický rys. Kromě konzervatoře, kde absolvovala hudebně-dramatický obor, vystudovala také Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Když k tomu přičteme ještě dva potomky, stihla toho za čtyřicet let opravdu hodně.