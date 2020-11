Dítě jsme chtěli oba. Ale nečekali jsme, že to bude tak rychle, říká Šafářová

„Z pohledu sportovce je konec kariéry obrovská změna. Člověk se probudí, nemusí trénovat a nikam jezdit. Je to obrovská radost, ale zároveň svým způsobem i prázdnota, protože to byla po těch letech taková životní jistota. Chápu proto mnoho sportovců, kteří třeba pak v tom životě nenajdou to, co očekávají, tápou a často se nakonec do sportu vrací,“ popisuje Lucie Šafářová v podcastu své kamarádky a tenisové kolegyně Barbory Strýcové s názvem U Baru.



„Věřím, že v životě se nic neděje náhodou. Když je člověk připravený, otevřou se mu nové dveře a přijde k němu něco nového. Také věřím, že člověk si svými myšlenkami do života přitahuje ty pozitivní, ale i ty negativní věci,“ říká bývalá tenistka. „Dost nenávisti jsem zažila i já. Hlavně v době Tomášova rozvodu, který se táhl hodně dlouhou dobu. To nebylo příjemné. Ale snažila jsem se od toho distancovat a nenechat se tím ovlivňovat,“ vzpomíná.

„Tomáše jsem potkala ve chvíli, kdy jsem se loučila s tenisem a chtěla jsem skončit. Kdybych měla profesionální tenisovou kariéru, nikdy bychom spolu nemohli být a vídat se. Hokejista s tenistou nemá absolutně žádnou časovou kompatibilitu. I on byl tehdy v situaci, že něco ukončil. Dva lidé se tak potkali v době, kdy jim končili určité životní etapy a oni spolu začali jednu novou. Jsme šťastní, máme šťastnou rodinu. Moc bych si přála, aby tohle období nikdy neskončilo,“ pochvaluje si Lucie Šafářová, která otěhotněla krátce po ukončení sportovní kariéry.

„Když jsem zjistila, že jsem těhotná a čekám miminko, byl to krásný pocit. Oba jsme dítě chtěli. Bylo to v momentu, kdy jsme si řekli, že když to přijde, tak to přijde. Neočekávali jsme, že to bude tak rychlé, u sportovců většinou déle trvá, než se to povede. Byli jsme překvapeni,“ vzpomíná a přiznává, že mateřství si užívá. Jediná věc, která ji štve, je, že se nevyspí.

„Vše se teď točí kolem naší dcery Leontýnky. Jako sportovec jsem byla zvyklá spát osm devět hodin denně. To mi hodně chybí. Zpočátku bylo velmi těžké naučit se fungovat bez spánku,“ popisuje.



Díky mateřství bývalá profesionální tenistka zjistila, jak obrovsky silná je láska mezi matkou a dítětem. „Takovou lásku jsem nikdy nezažila. Je bezpodmínečná a je to úplně jiný silný druh lásky, který se nedá k ničemu přirovnat. Zároveň se ve mně probudil i strach. Aby dítě bylo v pořádku, šťastné, aby mělo všechno, co potřebuje. Také jsem se stala s příchodem dítěte velmi emocionální, což jsem nikdy dříve nebyla. Cokoliv mě rozbrečí. Pláču u dojemných filmů. To mi rozjelo těhotenství a už mi to zůstalo,“ říká.

„Když máme pravidelně doma k dceři ještě pětiletého Adama a osmiletého Matyáše, tak je to, jak se říká, někdy plný dům, ale v dobrém. Jsem ráda, že kluci s Leou dobře vycházejí. Mám strašnou radost, že mají hezký vztah, malá je miluje. Je to hrozně hezké je takhle vidět dohromady. Fungujeme hezky jako rodina, takže to je pro mě nejvíc, co můžu mít. A také, když to večer všechno uspíme,“ směje se Šafářová.

Přiznává, že s partnerem Tomášem Plekancem dlouho přemýšleli nad tím, zda dávat fotografie dcery na sociální sítě, nebo ne. „Ale pak jsme si řekli, že půjdeme zlatou střední cestou. Nezveřejňujeme její fotky denně, ale na druhou stranu neděláme, jako bychom dítě vůbec neměli,“ říká maminka.



Lucie si i dnes občas ráda vyrazí zahrát tenis. „Zjistila jsem, že spousta sportovců se pak k tomu svému sportu po skončení kariéry nerada vrací, já to tak nemám. S Tomášem jsme dříve hodně hráli badminton a squash. To teď nejde, takže jsme začali v karanténě běhat, to je takové nejjednodušší kardio,“ říká s tím, že ke sportu chce do budoucna vést i dceru Leontýnu.

„Chci Leu naučit všechny sporty, myslím, že je důležité, aby děti byly všestranné. A co si sama vybere a zda ji to bude bavit, to je na ní. Podpořím ji. Vím, jaká to je cesta a jak těžké je být tenistou. Asi bych ji sama netrénovala, nechci ztratit hezký vztah matka–dcera,“ vysvětluje Šafářová, která se momentálně kromě péče o dceru snaží v Brně revitalizovat tenisový klub.

„Vyrůstali jsme tam celá rodina včetně mě. Chtěla bych tam jednou mít kavárničku a udělat z toho pohodové místo, kam budou lidé chodit rádi trávit čas,“ dodává Lucie Šafářová.