Dcera je netrpělivá, hned se vzteká, postěžovala si Kristina Kloubková

Nejen stálý úsměv na tváři, ale také klidná povaha, to jsou typické vlastnosti Kristiny Kloubkové. „Nedávno jsem se učila skládat jestřába, což je tradiční japonský symbol štěstí. Je to moc hezký zvyk, který bych chtěla naučit Jasmínku. Hodně by ji to naučilo trpělivosti, kterou zatím nemá,“ přiznala moderátorka, která má této vlastnosti na rozdávání.

Dcera Jasmína podle Kloubkové často a ráda vyrábí nejrůznější věci. „Když se jí však něco nedaří, hned se vzteká. Je to hrozné. Proto s ní raději dělám něco, co ji baví a zklidní se jí přitom mysl,“ říká moderátorka a dodává, že jinak je její dcerka moc šikovná.

Po mamince zdědila holčička také parádění. Baví ji především laky na nehty. „Má doma mnohem víc laků, než mám já. Občas už zajde prozkoumat i mou kosmetickou taštičku. Naštěstí se zatím jen dívá,“ prozradila s úsměvem moderátorka, která o svůj vzhled velmi dbá.

„Doufám, že to je trochu i vidět. Používám kosmetiku české značky, jsem z ní nadšená. Každé ráno se odlíčím, pak si dám boostery na různé části obličeje a pak nanesu krém. Totéž dělám i večer. Opravdu poctivě se odličuji a pak zase natírám vším možným,“ popisuje Kloubková své pravidelné kosmetické rituály.

O svou pleť se pečlivě starala i v době puberty. „Měla jsem hodně akné, takové ty boláky a jizvy. Takže jsem chodila pravidelně na čištění pleti. Nikdy jsem také nešla neodlíčená spát,“ říká moderátorka s tím, že odmalička jsou pro ni důležité i rituály kolem jídla.



„Velmi dbám na to, co jím. Začala jsem studovat tradiční čínskou medicínu. Teď čtu krásnou knížku Proč Číňané nepočítají kalorie. Je to velmi zajímavé, oni například vůbec neřeší žádné kilojouly a kalorie a jedí do sytosti,“ popisuje. „Překvapuje mě, že mají jako základní potravinu rýži a k tomu hodně zeleniny. Snažím se teď podle té knihy více vařit. Přítel Vašek má rád asijskou kuchyni, tak bude nadšen,“ dodává Kloubková.