Bloom kvůli koronaviru odletěl z Prahy. Jedeme domů do karantény, řekl

Orlando Bloom na sociálních sítích zveřejnil video, v němž ukazuje další členy štábu na place v pražských ateliérech. Oznámil, že natáčení bylo až do odvolání přerušeno a oni se tak mohou vrátit domů.

„Vracíme se do Spojených států, přinejmenším já se vracím, protože to chceme stihnout před zákazem. Všechny vás mám rád, dávejte si pozor. Půjdu dobrovolně do karantény. Celá ta věc kolem koronaviru vypadá šíleně, ale udělejte, co je správné, vy i vaše rodina, a zůstaňte v bezpečí. Za několik týdnů toho padoucha porazíme,“ řekl herec.

Kromě Prahy, kde Orlando Bloom pobývá delší dobu, se seriál natáčí také v chorvatském Dubrovníku a jiných lokacích po Evropě.

Americký prezident Donald Trump ve středu oznámil, že od páteční půlnoci nařizuje okamžitý zákaz všech cest z Evropy do Spojených států. Chce tak zabránit šíření koronaviru v USA.

Také Bloomova těhotná snoubenka, zpěvačka Katy Perry, se rozhodla vrátit do Ameriky. Předčasně proto ukončila své turné v Austrálii.