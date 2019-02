Klara Lima: Pornoherečka nejsem, na zlých komentářích stavím kariéru

Klara Lima přišla v sedmnácti letech o oba rodiče, kteří zemřeli při pádu letadla. Prošla si drogovým obdobím, má za sebou boj s poruchou příjmu potravy a je také známá z filmů pro dospělé. „Byla jsem přinucena rychle dospět, neměla jsem klasické dětství a dospívání,“ řekla fotomodelka v rozhovoru v pořadu Drive.



Na sociálních sítích si u jejích příspěvků lze přečíst mnoho negativních komentářů. Na těch prý však staví svou kariéru a tvrdí, že je jí úplně jedno, jestli se její vzhled někomu líbí nebo ne. „Potřebuji sledovanost a tu mám velkou. Když zpívám o hejtrech, nemůžu čekat, že mě budou opěvovat. V reálu mi do očí nikdo nic neřekne, nedovolí si to,“ říká kamarádka známé české „živé Barbie“ Gabriely Jiráčkové (19).

Na dotaz, čím se Lima živí a a kde bere peníze na cestování po světě a plastické operace, za které již ve svých ani ne třiceti letech údajně utratila milion dolarů, odpovídá: „Jsem z dobré rodiny a dobře jsem investovala peníze, takže jsem finančně zajištěná.“

Klařin otec Miloš Novák v roce 1999 založil velmi úspěšnou společnost Minib. Ryze česká firma si udělala velké jméno na výrobě a prodeji otopných konvektorů. V roce 2007 přišla bohužel tragická nehoda, při které Novák s manželkou zemřeli po pádu letounu Beechcraft C-90 nedaleko ukrajinského Kyjeva u letiště Žuljany. Psalo se, že stroj spadl zřejmě kvůli chybě pilota.

Lima přiznává, že má modelací vylepšené pozadí ve stylu raperky Nicki Minaj, takzvanou trojitou „brazilskou zvedačku“. Prsa si nechala vylepšit celkem čtyřikrát. „Jedno moje prso má 800 gramů, bolí mě z nich záda,“ postěžovala si Lima, která by se do budoucna ráda věnovala úspěšné hudební kariéře a propagaci vlastní kosmetické značky.



Častému označení pornoherečka se Klara Lima brání. „V životě jsem žádné porno nenatočila. Natáčela jsem sex tapes, které jsem prodávala na svojí stránce. Ukázala jsem všechno, ale nebylo to nic trapného. Když se dívám na to, co dnes natáčí některé holky za 200 eur a pak je to nadosmrti na internetu... To bych nikdy neudělala. Do porna jako takového bych v životě nešla, to musí být strašné na psychiku. Neumím si představit, že přitom kolem vás stojí štáb dvaceti lidí,“ dodala Lima.