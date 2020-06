Hlavně nebuď teplej, nebo to z tebe vymlátím, říká synovi Karlos Vémola

„Můj kluk, ten je trošku měkkej. Z toho bude spíš takovej baleťák, je mu devět let. Já teda říkám, že šest, protože je chudák takovej pomalejší. On to má po mámě,“ překvapil diváky Karlos Vémola v pořadu 7 pádů Honzy Dědka výrokem, ve kterém stihl urazit syna i svou expartnerku.

„Dal jsem ho na ragby, to vůbec nešlo, to na něj bylo moc drsný. Teď jsem ho dal na fotbal. On to v sobě nemá. Já to do něj úplně nechci vmlátit, chci, aby z něj byl trochu chlap, ale ne po mým. Když vidím, že to v tom děcku není, tak to v tom děcku není,“ pokračoval MMA zápasník. „Já mu vždycky říkám, buď šampión, čeho chceš. Můžeš hrát fotbal, ty seš takovej měkkej, baleťák. Hlavně nebuď teplej, nebo to z tebe vymlátím,“ dodal.

Karlos „Terminátor“ Vémola žije střídavě v Praze a od svých osmnácti let také v Londýně, kde kromě práce tráví čas spolu s dětmi z předchozího vztahu, synem Karlosem Jr. a nevlastní dcerou. Nejmladší, teprve půlroční dceru Lili, má bijec se svou současnou partnerkou Lelou Ceterovou (30).

Vémola a Ceterová se seznámili před dvěma lety na Instagramu, kde MMA zápasník slovenskou playmate oslovil. V rozhovoru pro Magazín DNES prozradil Karlos Vémola v minulosti mimo jiné i to, co na své partnerce obdivuje. „Krásných žen je hodně, ale najít takovou, která bude hodná a ochotná skousnout život fightera, to není jednoduché,“ řekl.