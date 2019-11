Vémoly je mi líto. Bez něj bychom O2 arenu nevyprodali, říká šéf Oktagonu

Je to dvacet let, co si Ondřej Novotný prvně stoupnul do ringu a moderoval boj. Tehdy si vysnil, že uspořádá akci, o které se bude mluvit. A tak ji minulý víkend uspořádal. Nazval ji Zápas století a vyprodal s ní O2 arenu. I díky němu jsou smíšená bojová umění (MMA) fenoménem dnešní doby.