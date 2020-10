Otec volil Zemana, ale nikdy to neřekl, tvrdí Dominika Gottová

„Řád Bílého lva si můj táta právem zaslouží. Celý život tvrdě dřel a obětoval se lidem, jak loni prohlásil prezident Miloš Zeman. Tatínek měl pana Zemana rád, uznával ho a proto ho také v roce 2013 podpořil během prezidentské volby,“ říká Dominika Gottová, která to napsala ve své aktuální knize o tatínkovi.

„Vím, že když se před první prezidentskou volbou ukázalo, že tatínkova původně nepřímo řečená podpora směřuje k Miloši Zemanovi, zalekl se a prohlásil, že přece jeho jméno napřímo neřekl. Ale jak mi sám krátce poté sdělil, skutečně chtěl svými slovy podpořit právě Miloše Zemana,“ tvrdí zpěvákova dcera.

Ve svém prohlášení také uvedla, že je nesmírně ráda, že prezident, až to půjde, předá zástupcům rodiny státní vyznamenání. A věří, že lidé budou mít někdy možnost toto vyznamenání pro jejího otce vidět a nezůstane někde skryté. „Byla by to velká škoda!“ dodala Dominika Gottová.

„Paní Ivana Gottová nereaguje na vyjádření Dominiky v médiích, nebude to dělat ani v tomto případě. Jen jednu věc podotknu, pan Karel Gott se Dominice nikdy nesvěřoval s tím, koho volil,“ uvedla zpěvákova bývalá mluvčí Aneta Stolzová.

Miloš Zeman a Karel Gott při setkání v roce 2004

Miloš Zeman, který byl i na posledním rozloučení s Karlem Gottem, oznámil svůj úmysl vyznamenat zpěváka pár dní po jeho úmrtí. „Příští rok udělím Karlu Gottovi nejvyšší státní vyznamenání, Řád Bílého lva I. třídy,“ řekl prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Frekvenci 1 natáčeném na zámku v Lánech v říjnu 2019.

Slavnostní akt udělování státních vyznamenání se letos nekoná. Prezident Miloš Zeman ocenění vybraným osobnostem udělí, předá je však kvůli epidemii koronaviru až příští rok.

12. října 2019