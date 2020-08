Jak naložíte se zbytkem letošního léta? Pojedete na chatu?

Jako malý jsem moc rád jezdil na chalupu, kterou měla naše rodina na Valašsku v chráněné krajinné oblasti. Teď nic takového nemám, protože chata je hezká věc, ale má to i tu druhou stránku, že tam je stále hodně co na práci. Vlastně je tam práce jako na kostele, takže víc než relax je to ta práce. Je pravda, že někdo relaxuje prací, ale já mám dost práce doma. (směje se)