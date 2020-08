Desítky let jsem byl závislý na drogách, přiznal herec z Harryho Pottera

„Vždycky jsem byl závislý typ osobnosti a v šestnácti letech jsem toho už hodně propil a začal jsem desítky let dlouhý milostný poměr s drogami,“ přiznal Jason Isaacs v pořadu The Big Issue.

Zavzpomínal na to, jak se v mládí opil a s kamarády považovali barmana, který jim naléval, za hrdinu. Teď prý ví, že by měl spíš sedět za mřížemi za nalévání alkoholu mladistvým.

Herec prozradil, jak byl v časech největší závislosti přesvědčený, že nikdo neměl tak těžký život jako on. Navíc se prohlubovala jeho sociální izolace a on si v tom liboval.

„Pamatuji se na moment, nebylo to dlouho před tím, než jsem začal abstinovat, kdy jsem si říkal, že mi možná nebude moc vadit, když zemřou všichni mí blízcí. Že to bude vlastně výmluva pro to, abych mohl sedět sám v místnosti a brát drogy. Dnes vím, že to není pravda a nikdy nebyla,“ dodal Isaacs.

Před lety o svém boji se závislostí promluvil i další herec ze ságy o Harrym Potterovi. Daniel Radcliffe přiznal, že měl jen krůček k tomu, aby se stal závislým na alkoholu. V rozhovoru pro britský časopis Heat uvedl, že jednu dobu pil každý večer a na natáčení Harryho Pottera chodil opilý.

„Moje osobnost má velký sklon k závislosti. To byl problém. Lidé s takovým problémem to umí velmi dobře skrývat. Bylo to zlé. Nechci jít do detailů, ale pil jsem hodně a pil jsem každý den, tedy každý večer,“ řekl v roce 2012 Radcliffe.

„Mohu poctivě říci, že jsem při práci na Harrym Potterovi nikdy nepil. Chodil jsem do práce ještě opilý, ale nikdy jsem nepil v práci. Mohu ukázat hodně scén, kdy jsem prostě mimo. Mám tam úplně mrtvé oči,“ přiznal.