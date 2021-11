Průšvihů je hodně, hlavní je se z nich nepodělat, říká herec Jaromír Nosek

Existuje nějaká otázka, kterou jste si vždycky tajně přál dostat, ale zatím vám ji nikdo nepoložil?

Lidi se ptají pořád na to samé. Jak vzpomínáte na svůj první film Rebelové? Nevadí vám, že jste ten teplej z Účastníků zájezdu? Teď přišel typ otázek: Jak jste prožil covid, co jste dělal? Prý jste manuálně pracoval... Pojďme si spíš povídat o tom, co se změnilo po covidu.

Je samozřejmě blábol, že když nemám peníze, tak nemůžu založit rodinu. Ale když mám teď na krku hypotéku a dluh, který nemůžu vydobýt, divadla nejedou, nevím, co bude, tak nechci, abych byl frustrovaný naštvaný táta.