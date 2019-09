Vychovávat po padesátce malé dítě je těžké. Chůvu nemám, říká Jacksonová

„Být pracující matkou je opravdu náročné. Vychovávat malé dítě je navíc, zvláště po padesátce, dost těžké. Nemám žádnou chůvu, o vše se starám sama,“ svěřila se Janet Jacksonová v rozhovoru pro australský magazín Stellar.

Když zpěvačka někde vystupuje, zajistím synovi předem hlídání. „Jinak jsme to však celé dny jen on a já, můj úžasný syn. Jsem s ním čtyřiadvacet hodin denně. Pokud moje matka zvládla sama vychovat devět dětí bez pomoci ostatních, nevím, proč bych to své jedno neměla zvládnout i já,“ dodává Jacksonová.



Zpěvačka tvrdí, že už teď vidí, že její syn má velké hudební nadání. „Koupila jsem mu opravdové housle. Neustále se pokouší na ně hrát a už teď s nimi snídá, obědvá, večeří a dokonce i spí. Ukázala jsem mu na iPadu malé děti, které na ně umí hrát a teď chce být jedním z nich i on. Dokonce zkouší skládat jednoduché melodie,“ vychvaluje syna.

S manželem Wissamem Al Manou, kvůli kterému konvertovala k islámu, se Janet Jacksonová rozešla krátce po porodu dítěte. V průběhu jejich vztahu se načas vzdala pěvecké kariéry a kvůli svému muži chodila dokonce zahalená.

„Janet a Wissam se shodli, že jejich vztah už nefunguje, a rozhodli se jít každý vlastní cestou,“ uvedl po rozchodu dvojice britský deník Daily Mail.