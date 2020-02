Jsem marnivá, ale s plastikami už jsem skončila, říká v 82 letech Fondová

Jane Fondová dokáže otevřeně mluvit o tom, že je i ve svém věku stále marnivým člověkem posedlým mládím a krásou. Ale zároveň dodává, že s plastikami již nadobro skončila.



„Nemůžu předstírat, že nejsem marnivá. Ale už nepůjdu nikdy na žádnou další plastickou operaci, nenechám do sebe znova řezat. Musím pracovat každý den na tom, abych se přijala taková, jaká jsem. Není to pro mě snadné,“ přiznala herečka v rozhovoru pro kanadské vydání magazínu Elle.

Se sebepřijetím a vnímáním vlastní krásy má Fondová problém od útlého věku. Posedlost mládím a štíhlostí ji kdysi přivedla k bulimii. „Byl to pro mě dlouhodobý a neustálý boj. Snažím se teď zveřejňovat fotky, na kterých vypadám strhaná. Jednou jsem ukázala fanouškům dokonce i snímek, na kterém jsem bez zubu. Byl to umělý zub. Korunka mi jednou v Portugalsku vypadla a já se tak vyfotila a fotku zveřejnila,“ vysvětluje herečka, jakým způsobem se snaží sama sobě dokázat, že přílišná snaha prezentovat pouze dokonalou vizáž duši škodí.

Přijmout fakt, že je marnivá a nechala do sebe řezat jen proto, aby dosáhla větší spokojenosti se svou podobou, je pro Fondovou prý dnes těžké.



„Částečně nenávidím to, že jsem měla potřebu se fyzicky měnit proto, abych se cítila v pohodě. Nebudu vám lhát, že to bylo jinak. Začalo mě štvát, že si připadám na všech fotkách unaveně, i když jsem unavená nebyla. Moc si přeju, abych to dokázala vnímat jinak. Miluju obličeje starších lidí, v nichž je vidět život. Moc bych si přála, abych byla odvážnější. Ale jsem zkrátka tím, kým jsem,“ dodala Jane Fondová.