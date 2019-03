Hvězda seriálu Za oponou: Jak se šňupe koks, jsem se zeptala kamarádů

Jak se vám v seriálu Za oponou hrála role Adély?

Byla to velká zábava, protože je to pro mě netypická poloha, taková rockerka. Takže to pro mě byla velká výzva a zároveň mě to moc bavilo.

Co vám na postavě přijde nejzábavnější?

Asi ta její ambice najít svoji tvář, tvář dospělé interpretky a její fungování v divadle. Ona vlastně moc neví, která bije a má takové ty hvězdné manýry. To mi přišlo nosné.

Adéla má problém s posloucháním režiséra na place, jak to máte vy?

Já většinou poslouchám. Když mám důvěru, tak poslouchám.

Adéla také hodně experimentuje s užíváním drog. Co všechno v průběhu seriálu vyzkouší?

Za drogy? Já bych řekla, že dost kokain a pak to je otázka, co všechno dalšího ještě k tomu. Když jsme točili v bytě, tak tam bylo dost různých exponátů, ale sama se v tom tak dobře nevyznám. Takže asi nějaké léky, řekla bych.

Musíte to nějak dopředu studovat? Zřejmě není snadné dostat se do stavu, aby to vypadalo reálně. Jak se vám to vůbec hraje?

Jako jestli jsem studovala, jak se šňupe koks? Jo, zeptala jsem se kamarádů.

Máte malou dceru, nebylo natáčení pro vás moc náročné?

Náročné to trochu bylo, jako vždy práce, když je holčička malá. Ale spíš ta logistika, kdo kdy hlídá, kdo kdy přijde, odejde. Tolik času mi to nezabralo, bylo to šest nebo sedm natáčecích dní, takže to je docela fajn. To šlo. Akorát to tedy bylo před Vánocemi, a to jsme s tím měli všichni trochu problém, že jsme ještě museli shánět dárky a uklízet na poslední chvíli.

Seriál Za oponou na iDNES KINO V komediálním seriálu Za oponou nastupuje do zapadlého divadla Blancharde nový ředitel (Hynek Čermák). Hned po nástupu zjišťuje tristní stav divadla i ansáblu a hodlá tomu udělat přítrž! Očekává aktivní účast ode všech – k nelibosti všech.

Seriál je internetový, cítila jste nějaký rozdíl oproti televiznímu nebo filmovému natáčení?

Ani moc ne. Byla to možná trochu domáčtější atmosféra, ale přišlo mi to naprosto profesionální.

Vaše postava začínala v seriálu jako dětská popová zpěvačka. Jaké byly vaše začátky?

Ono to v tom seriálu přímo není, že by tam byla pasáž této její éry. A jak jsem se já dostala k herecké kariéře? Chodila jsem do divadelního kroužku a tam to všechno nějak začalo.

Pozorujete herecké nebo pěvecké ambice u své holčičky?

Zatím ne. Já si myslím, že ona si tu cestičku snad najde sama. Ale asi bych nechtěla, aby dopadla takto.