Moderátor prozradil děj Hry o trůny. Jeho synovi za to přáli rakovinu

„Je to opravdu na hlavu, že dneska nemůžete sledovat televizi bez toho, aniž byste se dozvěděli, co se stalo v poslední epizodě kterého seriálu. Naštěstí jsem ten díl Hry o trůny předtím viděl. Ale vážně. Doufám, že jeho syn bude mít rakovinu,“ napsal podle serveru The Blast jeden z uživatelů na Twitteru v nyní již smazaném příspěvku.



Reagoval tak na rozhovor moderátora Jamese Cordena s hostem v pondělním pořadu The Late Late Show. V rámci toho se probíral i děj poslední epizody seriálu Hra o trůny.

„Toto je bez přehánění nejhorší věc, kterou kdy můžeš říci směrem ke mně či mé rodině. Prosím, zamysli se nad tím, co jsi právě napsal. Opravdu chceš být člověkem, který říká veřejně něco takového? Věřím, že máš na víc,“ napsal Corden v pondělí večer v odpovědi na nenávistný příspěvek.

„Byl to jen vtip,“ odepsal opět uživatel. Corden se však nenechal odbýt a „omluvu“ neakceptoval. „Dobře jsem viděl, co přeješ mému synovi. Já ti naopak přeji, aby si tvé děti jednou nepřečetly, že jejich otec přál cizímu dítěti z legrace rakovinu. Protože jakkoli se to budeš snažit vysvětlit a omluvit, nikdy nepochopí, jak jejich táta mohl něco takového vůbec napsat,“ dodal moderátor na adresu uživatele, jehož profil byl brzy poté zrušen.



Kromě syna Maxe má Corden s manželkou Julií (41) dvě dcery, čtyřletou Carey a Charlotte, které je rok a půl.

„Teprve až když máte vlastní děti, dokážete ocenit i potomky vašich přátel. Než jsem se stal tátou, ukazovali mi známí často fotografie svých synů a dcer. Říkal jsem: Jo, jasně, dítě. Chápu. Dobrá práce. Má je spousta lidí, no a co? Teď to vidím jinak. Dokážu se nad fotkou cizího dítěte i dojmout,“ přiznal Corden v rozhovoru pro magazín People.