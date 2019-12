Prohry v životě vlastně neexistují, říká finalista StarDance X Vágner

Jaké jsou vaše první dojmy po skončení StarDance X?

Jakub Vágner: Cítím se šťastně. Přáli jsme si být třetí, protože jsme to od začátku považovali za spravedlivé. Moc jsme to vítězství přáli Veronice s Dominikem. Jsme moc rádi, že jsme měli tu příležitost se StarDance zúčastnit. Byla to nádherná životní tvrdá šestiměsíční zkušenost.

Míšo, finále jste zakončovala ve stejných šatech, ve kterých jste začínala první kolo StarDance. Kruh se uzavřel...

Michaela Nováková: Je to tak. Jsem moc šťastná a nemám slov. Myslím si, že vše dopadlo přesně tak, jak mělo.

Co vám StarDance dalo a co naopak vzalo?

Jakub Vágner: Dalo mi některé taneční kroky, u kterých si nejsem úplně jistý, zda je někdy v budoucnu využiji. Ale minimálně se budu umět odrážet od země v pralese mnohem lépe než předtím.

Michaela Nováková: Mně to dalo obrovskou životní sílu, elán do budoucnosti a parťáka.

Co máte v plánu nyní po skončení StarDance, kdy jste celé dny trénovali?

Jakub Vágner: Zase začne náš normální život. Já se vrátím zpátky někam do hlubin pralesa a do mého světa. Těším se na to.

Kam povedou vaše kroky nejdříve?

Jakub Vágner: Po celém světě. Čeká mě spousta projektů, na které se těším. Jsem rád, že jsem byl ve StarDance, protože jsem si vyzkoušel zase něco jiného. Ve volných chvílích jsem pak vždy snil o tom, co budu dělat pak a kam se vydám. Dálky už mě lákají.

Michaela Nováková: Brzy si někam vyrazím pořádně odpočinout. Jsem velká cestovatelka a kvůli soutěži jsem poslední půlrok vůbec nikde nebyla. Budu provokovat a posílat fotky z pláže.

Když se ohlédnete zpět, je něco, co byste dnes ve StarDance udělali jinak?

Michaela Nováková: Co se týká nás dvou, tak ne.

Jakub Vágner: Člověk nesmí nikdy ničeho litovat. Život plyne tak, jak plyne. I když se někdy něco stane a můžeme si myslet, že to tak nemělo být, čas stejně ukáže, že to tak být mělo. Prohry v životě vlastně neexistují.

Dokázali jste si finálový večer užít naplno? Zmizela už alespoň částečně ta několikaměsíční nervozita?

Michaela Nováková: Já jsem si finále užila opravdu maximálně. Musím však říci, že to byl zároveň nejnáročnější soutěžní večer. Bylo to jedno velké kolečko. Byla jsem nervózní hlavně z toho, že si to vlastně ani nestihnu užít. Až když jsme tančili valčík, došlo mi, že je konec.

Jakub Vágner: Na finále jsme netančili pět tanců, ale patnáct. Všechno třikrát. Bylo to opravdu velmi náročné. Ale adrenalin zařídil, že jsme to ustáli. Odnášíme si jen samé hezké zážitky, které jsme prožili s celou letošní partou.

Plánujete společně tančit i v budoucnu?

Jakub Vágner: Už na začátku StarDance jsem řekl, že mé taneční boty po skončení soutěže spálím. Musím přiznat, že jsem to lehce přehodnotil. Uvidíme, jak to budu stíhat mezi expedicemi a zda nás někdo někam pozve.

Na začátku soutěže jste také slíbil, že svou taneční partnerku s sebou jednou vezmete na ryby.

Jakub Vágner: Slíbil jsem, že ji za odměnu vezmu s sebou do Konga (smích). Pokud bude Míša chtít, je před námi krásné období minusových teplot. Až bude opravdu hodně mrznout, vzpomenu si na ni a zavolám jí, zda se mnou pojede na ryby.