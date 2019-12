Tančit chci dál. Bez přímého přenosu, známkování a stresu, říká Ruml

„Přežili jsme to, skončili jsme v úplném finále, což je luxusní. Jsem rád, jak to dopadlo. To, že jsme se dostali tak daleko, je výborné. Sami pro sebe jsme vyhráli a velké finále jsme si moc užívali,“ popsal Matouš Ruml své pocity po skončení soutěže StarDance X.

V té se herec se svou tanečnicí Natálií Otáhalovou po hlasování diváků umístil na druhém místě za herečkou Veronikou Khek Kubařovou a Dominikem Vodičkou.

„StarDance mi vzala spoustu času, kdy jsem nebyl s rodinou a byl často hodně unavený. Ale dala mi naopak neskutečné kamarády a přátelství. Hodně jsem se toho naučil co se týká tance. Dalo mi to půl roku života, na který nikdy nezapomenu. Bylo to trochu jako na střední škole. Když tam najdete dobré kamarády, je to podobné,“ vysvětluje Ruml.

Jeho taneční partnerka učila herce šest měsíců tančit. Co naučil on ji? „Kromě pantomimy i další herecké prvky, které mohu použít v tanci. Asi i celkově mi Matouš ukázal trochu jiný přístup k životu. Jeho děti mohou být šťastné, že mají tak skvělého tátu,“ chválí Rumla Natálie Otáhalová.

Herec i tanečnice se momentálně nejvíce těší na to, jak se po skončení StarDance pořádně vyspí. Natálii Otáhalovou čeká v příštím roce maturita a společně s Matoušem Rumlem by měla zatančit i na svém maturitním plese. Studium v kombinaci s náročnými denními tréninky jí dalo zabrat. „Ve škole mě však po celou dobu konání soutěže neskutečně podporovali a vycházeli mi maximálně vstříc. Maturitu chci a potřebuji. Musím to zvládnout a už to nějak dotáhnout do konce,“ doufá Otáhalová.

Matouš Ruml přiznává, že tanec si zamiloval a rád by se mu věnoval i v budoucnu. „Tancovat chci dál. Chodí nám různé nabídky. Baví mě to, takže toho rád využiji. Otázka je, jak se to potká s mým divadlem a dalšími aktivitami. Hlavně to už bude bez přímého přenosu, známkování a stresu,“ těší se herec.

ANKETA: Zasloužili si podle vás Matouš Ruml a Natálie Otáhalová druhé místo ve StarDance X?