Máte nějaké oblíbené druhy ptáků?

No to jste to vzala za správný konec. Tuhle otázku jsem ještě nikdy nedostala. Vy určitě víte, jak si stěžuju na stále se opakující otázky. Používám tuhle stížnost vždycky, když v návalu práce nebo v návalu vzduchoprázdna, jako teď při koronavirových nedobrovolných prázdninách, odmítám dělat rozhovor.