Influencerka vyhrožovala konkurenci smrtí, půjde na pět let do vězení

„Nakrájím tě na malé kousky, ochutnám tvou krev“ a „Jdu si pro tebe“. To jsou ukázky zpráv, které psala fitness influencerka Tammy Steffenová na Instagramu svým konkurentům a bývalému obchodnímu partnerovi, uvádí Business Insider.



Podle FBI měla čtyřnásobná matka z Floridy stovky instagramových účtů a osmnáct různých e-mailových adres, které používala k šikanování a vyhrožování. Steffenová se podle obžaloby snažila primárně pomstít svému bývalému obchodnímu partnerovi. Ten přišel na to, že chce žena podvádět v online soutěži pro fitness influencery, a oznámil to pořadatelům, kteří ji okamžitě diskvalifikovali.

Krátce poté začala žena rozesílat výhružné zprávy jemu i konkurentům. Nejméně šest lidí obtěžovala častým voláním z utajeného čísla s pomocí aplikace na změnu hlasu.

Tammy Marie Steffen of Holiday, Fla. created at least 369 Instagram accounts and 18 email accounts to plague her former colleagues with emails and messages. >> https://t.co/B3C0xkhOQg