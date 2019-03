Vondráčkovou dojal její muzikál, David pozval i zpěvaččina bratra Jiřího

Zpěvačka Helena Vondráčková, která ovšem v muzikálu nevystupuje, byla na premiéře dojatá a neubránila se slzám. Bylo to podle ní úžasné představení plné neskutečných výkonů herců, tanečníků i zpěváků.

„Bylo to opravdu nádherné. Já jsem se bavila od začátku do konce. A nejen já. Seděla jsem v publiku, přímo v davu, tak jsem viděla, že se bavili i všichni zúčastnění. Takže to mě hrozně dojalo,” přiznala Vondráčková a prozradila, že její srdcovou záležitostí je píseň Dvě malá křídla.

Na slavnostním večeru se potkala i se svým bratrem Jiřím Vondráčkem, kterého pozval tvůrce hudebního aranžmá muzikálu Michal David. Vondráčková se kvůli napjatým rodinným vztahům se svým bratrem delší dobu nebavila.

Herec Jaromír Nosek přiznal, že ho trochu překvapilo dojetí Heleny Vondráčkové, které při děkovačce ukápla i slza. „Myslel jsem, že je ostřílená. Ale fakt to bylo milé. Já to znám, když jsme dělali Mýdlového prince a byl tady Vašek Neckář, tak ten byl dojatý ještě dvakrát tolik. Toto bylo dřív kino a on tady byl i na premiéře Ostře sledovaných vlaků. Takže pro něj to bylo úplně jiné. Ale to dojetí je dobré, je to správné,” míní herec, jenž si střihl roli bezdomovce Quida Machulky.

Muzikál není životopisem zpěvačky, ale vychází z písní, které zpívá. V kriminální komedii ze současnosti účinkuje také Pavlína Ďuriačová, které Helena Vondráčková hraje tchyni v muzikálu Muž se železnou maskou.

„My spolu hrajeme, už se trochu známe. To je zpěvačka, kterou miluje moje maminka, takže i já jsem na ní vyrostla. Takže veškeré písničky, které v muzikálu jsou, znám a zpívám odmala. Píseň To tehdy padal déšť miluji a zpívám ji pořád a ráda. Helena je dokonalá a krásná. Nechci vedle ní stát, protože si připadám malinká,“ prohlásila herečka a zpěvačka, která hraje uklízečku Irinu.



V představení nazvaném podle písně ze 60. let zazní hity Heleny Vondráčkové jako Dlouhá noc, Já půjdu dál, Vzhůru k výškám, Sladké mámení, Malovaný džbánku, Chytila jsem na pasece motýlka či Přejdi Jordán.



V hlavní roli policisty se objeví Miroslav Etzler v alternaci se Sagvanem Tofim, jeho bratra Jiřího ztvární Michal Novotný v alternaci s Alešem Hámou a Bronislavem Kotišem, bezdomovce zahraje Richard Genzer nebo Josef Carda a policistku Adéla Gondíková v alternaci s Ivanou Jirešovou.



Dále si mimo jiné v muzikálu zahrají Jan Přeučil, Josef Laufer a Jaroslava Obermaierová. Představení bude podle tvůrců lehkou parodií na oblíbený detektivní žánr a pokusí se v něm navázat na poetiku francouzských filmových komedií.

Divadlo Broadway chce Kvítkem mandragory navázat na úspěch muzikálu Mýdlový princ z roku 2015, jejíž libreto napsal také režisér Balaš. Představení založené na písních Václava Neckáře zaznamenalo téměř 400 repríz.