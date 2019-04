Občas musím udělat vítr ve skříni, přiznala Helena Vondráčková

Focení je součástí vaší práce, jak vás baví?

Užívám si to. Hlavně když pracuji se sympatickými lidmi, což je například Honza Tůma. Umí mě fotit, je společenský. Mám kolem sebe skvělý tým lidí, včetně Zdeňka Fencla, Taťány Kovaříkové. Takže je to pak příjemné focení.

Máte nějaké vlastní požadavky? Nebo týmu věříte natolik, že vše necháváte na nich?

Ne že bych to úplně nechávala na nich. Když vybíráme outfity nebo kostýmy pro focení, vždy do toho mluvím. Vím, co mi sluší, která barva ano, která ne. Řeším střih šatů nebo sportovního oblečení. Přiznávám, že do toho kecám.

Co si nejraději obléknete, když máte volno?

V civilu mám ráda sportovní oblečení. To je to nejpříjemnější, co může být. Když je chladněji, tak ráda nosím legíny a triko, v létě pak kraťasy nebo krátké šaty, prostě sportovně.

Kdybych mohla nahlédnout to vaší skříně, co tam zaručeně nebude chybět?

Já bych vám ani neradila, aby jste nahlédla do mé skříně, protože v těch skříních už opravdu není žádný prostor a já teď přemýšlím, co s tím provedu. Mám tam spousty nádherných materiálů. Šaty, které ani nemůžu běžně někomu nabídnout, protože to jsou opravdu modely, a tak to tam mám a přemýšlím, že si na to budu muset koupit speciální dům.

Občas se dělá vítr ve skříni. Vy tam máte i spoustu kostýmů. Když se s nějakou věcí máte rozloučit, je to těžké, protože k ní třeba máte citový vztah?

Faktem je, že mi to dlouho trvá. Můj manžel je s tím vždy hned hotový, prostě to chytne a to dám pryč, to pryč a to taky. Ale já si často říkám, že by se mi to ještě mohlo hodit. Chvilku mi to zkrátka trvá. Ale už je to neúnosné, takže budu muset udělat pořádný poplach.

Zpěvačka Helena Vondráčková

Byla jste supervizorem představení Kvítek mandragory, které je složeno z vašich písniček. Je tam i písnička, která se jmenuje Přítele máš. Patří mezi vaše oblíbené?

To jsou Beatles a jejich With a Little Help from My Friends. Ona nebyla až tak rozšířená, že by si ji všichni pamatovali. Ale já jsem ji kdysi nazpívala s krásným textem Zdeňka Borovce a hodila se v muzikálu Kvítek Mandragory přesně do té situace, takže tam je. Je i mou oblíbenou písní.

Vyšlo i dvojcédéčko písniček z muzikálu. Vy máte poslední CD z roku 2017 a už máme rok 2019. Kde je nějaké další?

To je dobrá otázka, protože už se na něj chystám a ráda bych letos na něm začala pracovat, abych si vybrala repertoár a autory. Už jsem rozprostřela sítě a doufám, že se mi podaří najít krásné věci a zase nabídnout žánrově něco jiného, než bylo to poslední album.

Z muzikálu vzniklo dvojcédéčko, protože je tam dohromady asi dvaatřicet písní. Vyšlo i vinylové album. Tam jsem to však musela všechno pokrátit. Tam se tolik písní nevejde, takže jich tam je nakonec třináct.