Jsem koučkou pro posvátnou sexualitu, pochlubila se Helena Houdová

Po rozvodu s indickým podnikatelem Omarem Amanatem (46) se Helena Houdová odstěhovala se svými třemi dětmi z Ameriky a začala cestovat po světě.



Nyní se na sociálních sítích pochlubila s tím, že po šesti letech léčby své sexuality v sobě objevila posvátnou sexuální kněžku a stala se certifikovanou koučkou pro posvátnou sexualitu, lásku a vztahy, aby mohla své zkušenosti předávat dál.

„Chtěla jsem milovat sebe a svoji yoni, něco v té době nepředstavitelného. Chtěla jsem cítit jiné, větší, magické potěšení, než jen v občasných povrchních orgasmech. Vydala jsem se na cestu k objetí své sexuality a objevila na ní tolik znalostí a léčení... a hlavně sebe. Sebe - posvátnou, sexuální kněžku z dob dávných i ne tak minulých, ženu, jejíž sexuální tisícileté vědomosti a znalosti jsou zakódované v mém DNA. A tak jsem dovolila svojí duši jít domů. K sobě, do mého srdce. Neskutečně se těším na další krok téhle cesty, kterým je certifikovaná koučka pro posvátnou sexualitu, lásku a vztahy,“ napsala Houdová v příspěvku na Instagramu.

Miss ČR 1999 Helena Houdová se již v minulosti svěřila s tím, že byla v dětství sexuálně zneužita. Nedávno přiznala mimo jiné i to, že žila s partnerem násilníkem a o svého manžela se nedobrovolně dělila s několika dalšími ženami.

„Chci oslavit své rozhodnutí zvládnout svoje traumata. Od sexuálního zneužití v dětství, přes smrt mojí nejlepší kamarádky, když nám bylo 7, přes bulimii v pubertě, násilný vztah s mužem, násilný vztah se sebou, kdy jsem nenáviděla sebe a svoje tělo příliš dlouho, samovolný potrat, traumatický porod syna, manželství s mužem, který žil další tajný život s několika dalšími ženami, setkání se smrtí tváří v tvář. Oslavuju nejen to, že jsem to dala, ale hlavně to, že jsem se rozhodla vyléčit si své programy, které mi bránily žít život s láskou, radostí a lehkostí,“ napsala Houdová na sociálních sítích.