Písničkář František Nedvěd je v nemocnici, vrátila se mu rakovina plic

„Minulý týden v neděli jsem tátu odvážel. V pátek jsme hráli v Olomouci. V sobotu vstal a byl ještě v pořádku, ale k večeru začal být unavený a ospalý. Říkal jsem si, že je to následkem koncertu, ale v neděli začal spát už pořád, tak jsem ho odvezl do nemocnice. Byl celý dehydrovaný,“uvedl pro web ŽivotvČesku.cz syn Františka Nedvěda, Vojta Nedvěd.

Aktuální zdravotní stav jeho tatínka je podle muzikanta velmi kolísavý. Nedá se proto odhadnout, kdy bude propuštěn do domácí léčby.

„Táta měl rakovinu plic a v těle menší nádor, který blokoval prokrvení hlasivek. Proto nemluvil. Toho se zbavil díky ozařovaní. Teď se mu vrátila rakovina plic, kdy napadla obal plic. Takže se mu to vrátilo. Věřím ale, že znovu zabojuje a vše dopadne dobře,“ dodal Vojta Nedvěd.

„Mám rakovinu. Já to pustím do světa, ať to všichni vědí. Jsem v léčení na chemoterapii, takže čekám, jestli se to spraví, anebo ne. Náladu mám ale dobrou. Ničemu nepodléhám, jenom se léčím. Věřím, že příští rok bude lepší než ten letošní,“ uvedl František Nedvěd minulý rok krátce před Vánoci v rozhovoru na Impulsu.

Nemoc lékaři Nedvědovi diagnostikovali krátce před pandemií koronaviru.

„Jakmile mi to objevili, tak se zakázalo zpívat. Beru to jako znamení, že když nemůžu zpívat já, tak nesmí nikdo. Takže očekávám, že jakmile se opatření uvolní, tak se mi hlas vyléčí a budu moci pokračovat ve své práci,“ věřil Nedvěd, který loni počátkem března podstoupil operaci srdce, během které mu lékaři provedli čtyřnásobný bypass. Poté prodělal ještě covid-19.

V posledních měsících se František Nedvěd velmi těšil na návrat na koncertní pódia a vystupování. Počátkem června oslavil zlatou svatbu, s manželkou Marií obnovili na radnici na pražském Staroměstském náměstí manželský slib.

VIDEO: Nedvědi na Strahově (1996):