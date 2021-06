Pavlínka už je stará, říká Jan Nedvěd. Osobně popřál bratrovi ke zlaté svatbě

„Na obřad nepůjdu, rušil bych. Přišel jsem jim oběma vyjádřit úctu, že spolu vydrželi tak dlouho. Ona je anděl a on něco jako ministr odolnosti a trvanlivosti. Klobouk dolů. To musela být obrovská láska, co k sobě cítili,“ řekl Jan Nedvěd v Praze před Staroměstskou radnicí pořadu Showtime.



Muzikantova o sedmatřicet let mladší manželka Pavlínka letos oslavila 37. narozeniny. „Mám Pavlínku strašně moc rád. A jestli mě na ní něco štve, tak to, že vedle mě mládne. I když už je vlastně stará, bude jí čtyřicet. Mám ji pořád moc rád. Je to partner, který je stejný, jako když jsme se potkali,“ popisuje Honza Nedvěd.

„Jsem šťastný, i když je to blbé slovo. Jsem rád, že existují takoví lidé, jako je Pavlínka. A možná i ten brácha. On sem přijde a jde se ženit. My to musíme udělat taky. Jsme spolu ale teprve patnáct let,“ říká Honza Nedvěd. „Dvacet,“ opravuje ho jeho manželka.

Zpěvák také prozradil, že k radosti všech fanoušků se v budoucnu nejspíše opět uskuteční společný koncert bratří Nedvědů. „Vypadá to, že O2 arena bude. Zpívali bychom spolu už dávno. Ale ve chvíli, kdy jsme začali plánovat, František onemocněl. A když se uzdravil, onemocněl jsem pro změnu já. Byly to strašné pitomosti, sepse, břicho a nevím co. Pak mi vypadl zub. Normálnímu člověku, když vypadne zub, dají mu nový, mě však museli operovat,“ vysvětluje.

„Bavíme se o tom. Ale čas je nemilosrdný. Je hloupý, ale spravedlivý. Bude mi 75 let a bratrovi 74. Máme za sebou tolik společného krásného,“ dodal Jan Nedvěd s tím, že jeho syn, který o něm říká, že je nemocný, si vymýšlí, což ho mrzí.

„Nevím proč, ale můj syn si o mně strašně vymýšlí. Na svůj věk zuby mám, nervy mám v pořádku, slyším a v životě jsem neměl atak. Žiji jako každý jiný, nemám žádný problém. I se svým bráchou mám, dá se říct, velmi korektní vztahy. Až občas dá se říct bratrský vztah. Slova mého syna mě mrzí. Ale tak... Je mladý, je mu padesát,“ směje se Jan Nedvěd.

VIDEO: Nedvědi na Strahově (1996):