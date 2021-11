Dvě děti budou masakr. Nevím, co budu dělat, říká Ewa Farna

Ewa Farna stihla vydat novou desku ještě před druhým porodem. Přiznává totiž, že co nastane po něm, si zatím neumí představit. „Tahle deska trvala sedm let, další možná bude až v pubertě dětí. Je pravda, že jsem ráda, že jsem to stihla mezi prvním a druhým dítětem, protože té práce kolem je hrozně moc. Jsem ráda, že už to uzavírám, vydávám a můžu se soustředit na ten masakr, co mě čeká se dvěma dětmi,“ prozradila zpěvačka moderátorovi Honzovi Dědkovi v jeho talkshow, kterou Prima odvysílá toto úterý.

„To asi bude sada! To si asi nedovedu představit, co budu dělat. Asi budu doma. Ale je to super, vždycky jsem chtěla víc dětí, takže jsem šťastná. Je to až příručkově krásný. Doufám, že to všechno dobře dopadne,“ dodala.

Těhotenství si nová zlatá Slavice užívá. Už proto, že se nemusí hlídat v jídle. „Já nepiju, ale obecně mám ráda jídlo, to vím, že je takový můj démoníček. Teď je to super, teď jsem snědla velký guláš, dobrý. Každý z nás má nějaké démony, někdo kouří, pije, kouše si nehty. Je důležité si uvědomit, jaké neřesti tě lákají,“ zauvažovala.

Zpěvačka Ewa Farna na obřím billboardu na Times Square (2021)

Ačkoli v minulosti slýchávala kritiku své postavy, její tělo ji vyneslo až na největší reklamní plochu na Times Square. „Dlouho jsem byla za svoje tělo hejtovaná, že nevypadám dobře. Během těhotenství jsem zjistila, že mi tělo funguje zdravě a krásně. A to je nejvíc. Na Times Square jsem byla přes několik pater. Kolik jich bylo, nevím. Když mi volali, říkala jsem si, že je to super, ale myslela jsem si, že se tam ztratím někde mezi všemi těmi billboardy. Pak mi to poslali, překvapilo mě, že je to ten největší billboard. Bylo to obrovské. Je to velká pocta, navíc s písničkou Tělo, která má pro mě velký význam,“ prohlásila Farna.

Píseň Tělo, kterou zazpívala i na Českém slavíkovi 21, je součástí její právě vycházející desky Umami. „Když jsem tu byla naposledy, řekla jsem, jak se tahle deska bude jmenovat. Několikrát jsem to ale chtěla změnit, ale vždycky jsem si uvědomila, že když už jsem to řekla u Dědka, musí to tak zůstat. Umami je pátá chuť. Jako je sladké, slané… tak pátá chuť je v japonštině umami – a to je chuť, díky které jídlo chutná kompletně. Ale i mateřství je pro mě součástí kompletní chutě života. Teď bude delší pauza s další deskou, v kontextu dětí. Deska vzniká dlouho, děti, no…“ směje se Farna.