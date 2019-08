Majitelka tří oktáv Pilarová slaví osmdesátiny. Zlaté slavíky jí ukradli

V Rusalce by mohla hrát všechno. Ježibabu i hlavní roli Publicista Jiří Černý o Evě Pilarové Pilarová byla výjimečná skoro vším. Bylo to, jak kdyby z Brna do Prahy spadla puma, ale v tom nejlepším slova smyslu. Měla tříoktávový rozsah. Učila se původně opernímu zpěvu a mohla by v Rusalce zpívat od Ježibaby až po titulní úlohu všechno. Byl to hlas velice pevný, pronikavý. Zpívala s obrovskou dynamikou a měla smysl pro synkopu. Někteří skalní jazzmani říkali, ale to není ta pravá jazzová zpěvačka. Ale co to je, pravá jazzová zpěvačka? Lepší jsme tady před ní, a ani dlouho po ní ještě neměli.

Měla smysl pro humor, což se také u takhle populárních zpěvaček tenkrát moc nevyskytovalo. Ona třeba když zpívala v duetu s Waldemarem Matuškou, který byl rodem komik, on udělal nějakou blbůstku a ona to po něm otrocky neopakovala. Zareagovala na to po svém.

Láska nebeská byl asi nejpopulárnější song, ale řekl bych, že to její skutečně pěvecké mistrovství bylo v duetu s Karlem Gottem Je nebezpečné dotýkat se hvězd. Měla do značné míry i herecké nadání, vůbec nevěděla, co to je zpívat falešně. Byla muzicky ohromě nadaná a velice dobře vedená, pěstovaná v Lýskově dětském pěveckém sboru v Brně. Takových nahrávek, kde to skutečně vystřelila a které nestárnou, je ovšem celá řada. Bezesporu ji "udělal" Semafor. Do té doby většina lidí nejen mimo Brno, ale vůbec brněnskou konzervatoř, nevěděla, že nějaká Pilarová existuje. Tam během několika představení, to bylo hned jasné. Každý kdo přišel, říkal: Už jsi slyšel tu Pilarku z Brna? To byla opravdu puma.