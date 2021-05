Eva Burešová se pochlubila synem Nathanielem. Točila s ním videoklip

Eva Burešová klip natáčela dva dny a přání jí pomohl splnit kolega, muzikant Václav Noid Bárta. Postaral se o hudbu i režii. „Nečekala jsem, že ten videoklip může být až tak nádherný. Vím, že Vašek všechny klipy, které točí, dělá dokonale a umělecky. Nečekala jsem ale, že to bude tak…,“ rozplývala se zpěvačka pár minut po natočení posledního záběru.

„Natáčeli jsme v planetáriu a v botanické zahradě v Troji. Viděla jsem pár náhledů a moc se těším na výsledek. Celé jsem to nechala čistě na Vaškovi. Známe se dlouho a vím, že je to sázka na jistou,“ řekla.

Její slova potvrzuje i režisér a kameraman v jedné osobě Václav Noid Bárta. „S mou partnerkou Eliškou, která napsala text, Evu známe. Víme, co se jí líbí a že jí Nathánek připomíná Malého prince. Eliška jasně zvolila toto téma a já jsem věděl, jaká hudba se jí bude líbit. Však už jsem jí napsal snad pět písniček a natočil dva klipy,“ řekl hudebník.



Dream team byl složen, a zpěvačka a herečka tak nemluvila vůbec do ničeho – ani do kostýmů, ani do lokace. „Trefili se naprosto do všeho, nebylo potřeba nic vymýšlet. Když jsem tu písničku od Vaška dostala, tak jsem si ji nedokázala poslechnout celou. Rozbrečela mě a musela jsem si to dávkovat,“ přiznává.

Eva Burešová a její syn Nathaniel při natáčení klipu k písni Malý princ

O tom, že syn Nathaniel se v klipu objeví, herečka přesvědčená byla, jen nevěděla, jak do toho. „Chtěla jsem, aby to bylo přirozené, ale mělo to i určitou mystiku. Nakonec to dopadlo tak, že tam občas někde proběhne a musím říct, že se mu to moc líbilo. Bála jsem se, to přiznávám, ale dopadlo to kouzelně a krásně,“ tvrdí.



V trojské botanické zahradě byl malý herec jako doma a všechny okouzlil. „Dostal lišku a čepičku a pobíhal po celé zahradě. Musím říct, že ho to docela unavilo a já byla neustále dojatá,“ dodala představitelka Týny Popelkové ze seriálu Slunečná.