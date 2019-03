Muži mi teď připadají strašně směšní, říká samoživitelka Eva Burešová

Eva Burešová tvrdí, že mateřství ji změnilo od základu k lepšímu. „Předtím, než se mi narodil syn, jsem dost často řešila povrchní a naprosto zbytečné věci. Teď do všeho dávám maximum. A doma se samozřejmě snažím být co nejlepší máma,“ řekla herečka v rozhovoru pro TOP STAR magazín.



Být matkou samoživitelkou je podle Burešové náročné i proto, že v současnosti je na všechno úplně sama. „Už nemám ani aktivní podporu od maminky. Dříve jsem ji měla u sebe nastěhovanou, takže když jsem šla do práce, pomáhala mi hlídat. Už to tak není. Rozhodla jsem se posunout dál a s Nathanem žijeme úplně sami. Jeho tatínek tu teď taky není, takže nemám pomoc ani od něj,“ říká herečka.

Eva Burešová zdůrazňuje, že být matkou samoživitelkou bylo přesto jejím vlastním rozhodnutím. „Nebylo to tak, že by mě po porodu partner opustil, nebo že bych se já zamilovala jinde, i když se to takto psalo. Prostě nám to neklapalo. Občas je mi z toho smutno. Hlavně jsem to řešila kvůli synovi. Měla jsem představu toho, že budeme velká rodina, budeme mít pět dětí a všichni budeme žít ve velké lásce. Myslím si ale, že rady typu ‚zůstaňte spolu kvůli dítěti‘ jsou nesmysl. Co by z toho Nathan měl, kdyby žil v rodině, kde spolu rodiče ani nemluví,“ míní herečka.

V kontaktu je Eva Burešová s otcem svého dítěte dodnes. „Kdykoliv si chce tatínek Nathánka vzít, připravím ho a oni jdou spolu na několik hodin někam zaskotačit. Samozřejmě s ním řeším důležité věci ohledně syna, pořád mu posílám jeho fotky a videa, když dělá Nathan v něčem pokroky,“ říká herečka.

Eva Burešová v seriálu Modrý kód (2018)

Na muže prý Burešová nezanevřela, na vztahy však momentálně ano. „Od patnácti let jsem pořád byla v nějakém vztahu. Minulý rok jsem byla celý sama a udělala jsem tolik věcí, co se týká kariéry i osobního růstu, že nemám nyní potřebu sdílet život s někým třetím. Nebudu nikoho hledat násilím jen proto, že by Nathan měl vedle sebe mít nějaký mužský vzor.



Nikoho nemám a ani nechci. Třeba to vyzní blbě, ale když jdu na nějakou schůzku a bavím se s muži, připadají mi strašně směšní. Momentálně žiji tvrdou prací a rodinou, makám od rána do večera, vychovávám syna a pak někdo přijde a řekne mi ‚já jsem se včera opil a bylo to fakt hustý‘. Užívám si nyní to, že když Nathánka uspím, nemusím se věnovat nikomu dalšímu. Nemusím si brát žádné sexy prádélko a můžu jít spát třeba v tričku,“ dodává Burešová.