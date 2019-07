Prázdniny samoživitelek: potíže v zaměstnání, polovina dětí nepozná tábor

Pečuje o dvě děti, ke své práci má ještě brigády. Týdně si musí vystačit s tisícikorunou. „Nemůžete si dovolit ani úspory, nic,“ přibližuje dvaatřicetiletá Monika. Otec jejích dětí jí přitom má každý měsíc přispívat výživným. To však neplatí.

Problémy začaly už měsíc po sňatku, když bylo jejich synovi sedm měsíců. Přišel dopis od soudu. Moničina manžela žaloval jeho zaměstnavatel pro zpronevěru nafty o statisíce korun. „Zjistila jsem, že netuším, koho jsem si vzala. Začala jsem zjišťovat, že tomu člověku se dá věřit jenom to, co má v občanském průkazu,“ přibližuje Monika.



Nechala provést zúžení společného jmění manželů, problémy se však začaly nabalovat. „Byl to další dluh, další problém, další lež,“ popisuje. Kvůli krádežím nafty Moničinu muži nechodila výplata. Ona se synem tak neměla z čeho žít.



Potom, co se rozvedli, vyměřil soud výživné sedm tisíc korun. Většinu z peněz však Monika nikdy neviděla. „Podíval se mi do očí, usmál se a řekl: Ze mě stejně nic nedostaneš,“ vzpomíná žena. A tak to i bylo - i když nad jejím bývalým manželem visela hrozba vězení, výživné neplatil.



V podobné situaci je přitom mnoho samoživitelů. Podle odhadů Asociace neúplných rodin žije v Česku zhruba 115 tisíc občasných a nebo stálých dlužníků alimentů, z toho téměř třetina patří právě mezi ty chronické.



Nejnižší částku vyměřenou soudem, kterou program VašeVýživné.cz eviduje, je 100 korun. Medián vyměřeného výživného je 2000 korun. Program provozuje Asociace neúplných rodin v rámci své asistenční služby pro rodiče.

Deset miliard korun Celorepublikový dluh na výživném oproti minulým rokům klesl – zatímco v roce 2012 se podle informací Exekutorské komory pohyboval okolo šestnácti miliard korun, v roce 2018 se podle Asociace neúplných rodin pohyboval okolo deseti miliard korun. „V podstatě se dá říci, že nikdy nebyly tak ideální podmínky. Máme minimum nedobrovolných neplatičů a zřejmě v historicky největším množství případů dokáže neplatič nejen umořovat dluh, ale zároveň spolu s tím platit i pravidelné výživné,“ uvádí Iveta Novotná.

„Výživné pod tisíc korun má celkem deset procent samoživitelů a s částkou 500 korun na jedno dítě si musí vystačit každý dvacátý rodič samoživitel,“ dodává ředitelka programu VašeVýživné.cz Iveta Novotná. Podle průzkumu Klubu svobodných matek nedostává alimenty vůbec nebo nepravidelně 40 % maminek.



Nebýt rodičů, nepřežili jsme

Monika podala exekuci, pravidelně po čtyřech měsících podávala trestní oznámení. Někdy se jí pod hrozbou žaláře dařilo peníze vymoci. „To bylo jediné, co zabíralo,“ vysvětluje. I tak byl její exmanžel pro neplacení výživného ve vězení dvakrát.

Poslední rok se jí přes exekutora daří vymoci 2200 měsíčně. „Protože je to řidič z povolání, nikdo mu řidičský průkaz nesebere,“ přibližuje Monika. Stejně tak je to i s dietami - podle Moničiných slov má její bývalý manžel příjem deset tisíc. K tomu však dostává dalších 32 tisíc korun v dietách. Celková částka, kterou jí na výživném dluží, se blíží 300 tisícům korun. Monika má naštěstí podporu ve své rodině. „Když byly děti malé, nebýt rodičů, nepřežili jsme,“ uzavírá.



Právě exekuci vyhodnocuje Asociace jako nejúčinnější nástroj, který mají samoživitelé k dispozici. „Mezi hlavní výhody patří naprostá samostatnost exekutora při vyhledávání finančních zdrojů, pravidelné lustrace majetku, možnost postihnutí více zdrojů najednou, efektivní nátlak a také komplexní zajištění dlužníkova majetku, včetně řidičského průkazu,“ přiblížila Novotná.

Asociace neúplných rodin pak na jaře ve spolupráci s programem VašeVýživné.cz zveřejnila čtyři opatření, která by situaci mohla zlepšit. Jedním z nich je změna výpočtu termínu, kdy je možné podat na dlužníka trestní oznámení. V současnosti jsou to čtyři měsíce. „Nově bychom rádi přešli na model, kdy se bude míra neplacení výživného posuzovat podle kumulované výše dluhu, tedy nikoli délky neplacení,“ uvádí VašeVýživné.

5 249 lidí Neplacení výživného je druhým nejčastějším trestným činem v České republice, a to i přesto, že policisté rok od roku evidují méně trestních oznámení kvůli tomuto prohřešku. Odsouzených neplatičů alimentů za loňský rok je dokonce podle dat ministerstva spravedlnosti nejméně za posledních deset let. V loňském roce to bylo 5 249 lidí.

Dalším z nich je zápis dlužníků do systému SOLUS. To by dlužníkovi znemožnilo čerpat spotřebitelské úvěry a využívat bankovní půjčky. Jako možné řešení navrhují i nařízenou návštěvu poradny a změnu přednostního vyplácení výživného.

Ministerstvo spravedlnosti se však k případné užitečnosti opatření nechtělo vyjádřit. „Kromě novelizace exekučního řádu týkající se postihu veřejnoprávních oprávnění v současné době žádná opatření nepřipravujeme,“ reagovala mluvčí ministerstva spravedlnosti Andrea Šlechtová.

Některé maminky dávají kvůli létu výpověď v práci

Častá finanční tíseň samoživitelek se však projevuje i během letních prázdnin. Z průzkumu neziskové organizace Klub svobodných matek a Bonami, který se dotazoval 900 matek samoživitelek, vyplynulo, že téměř každá druhá (41 procent) si nemůže dovolit poslat dítě na tábor. Čtyřicet procent dětí se tak z domova v létě nepodívá vůbec nebo maximálně na pár dnů.

„Maminky tedy musí řešit hlídání pro děti tento rok na celých devět týdnů prázdnin, což je obrovský problém především pro ty zaměstnané. Několik našich maminek přiznalo, že bude muset dokonce dát výpověď v práci, aby se o děti mohly postarat,” vysvětluje Dana Pavlousková z Klubu svobodných matek.



S podobným průzkumem přišel i program VašeVýživné, který se dotazoval 500 samoživitelů. Podle průzkumu na prázdniny s dětmi nejezdí více než polovina (61 procent) z nich. Celkem 38,5 procent dotázaných využívá možnost hlídání dětí prarodiči nebo známými, každý pátý rodič samoživitel pak s dětmi zůstává doma. Když už nějak jedou, tak nejčastěji za příbuznými.