Ellen Page: Lidé se nesmí dozvědět, že jsi lesba, říkali mi v Hollywoodu

„Konečně jsem se usadila, je to skvělý pocit. Už dříve jsem samozřejmě byla několikrát zamilovaná, ale toto je rozhodně úplně jiná nová forma vztahu,“ řekla Page v rozhovoru pro magazín Balance.



Pět let poté, co herečka oznámila, že je lesba, se prý stále snaží sžít s tím, že veřejnosti je tato skutečnost známa. „Kdo to nezažil, nepochopí, jaké to po tolika letech je. Jen těžko se to popisuje. Musíte to zažít, abyste tomu uvěřili. Než jsem udělala coming out, několikrát mi bylo v Hollywoodu velmi jasně řečeno, že musím nosit šaty a podpatky a že se lidé nikdy nesmí dozvědět o tom, že jsem lesba,“ říká herečka, kterou proslavily filmy Juno, Počátek, Vyfič!, Tracey: Fragmenty nebo série X-men.

Partnerka Ellen Page, Emma Portnerová pochází z Kanady a má taneční školu na Broadwayi. Věnuje se choreografii a její taneční skupina vystupovala například v klipech a na turné Justina Biebera. S Ellen se seznámily na Instagramu v průběhu léta roku 2017. Vzaly se po půlroce vztahu.

„Jsem unavená ze skrývání a ignorace. Dlouhá léta jsem trpěla, protože jsem se bála přiznat. Trpěla moje duše, psychika i moje vztahy. Jsem mladá, ale naučila jsem se, že láska, krása, radost a také bolest z toho všeho jsou nejúžasnějším darem, který můžete dát a dostat,“ prohlásila před pěti lety Page, která v minulosti chodila například s umělkyní Samanthou Thomasovou.



Ellen Page nedávno veřejně obvinila australský sbor Hillsong Church, navštěvovaný mimo jiné hercem Chrisem Prattem, že „je proti LGBTQ komunitě“. Pastor Brian Houston, který spolu se svou manželkou Bobbie založil sbor v roce 1983, se vše pokoušel objasnit na Twitteru. „Informace v médiích týkající se Chrise Pratta a Hillsong Church je postavena na falešném základu. Jsem vděčný za Chrisovu odvážnou víru v Ježíše, ale není a nikdy nebyl členem Hillsong Church.“



Houston dále popřel informaci, kterou uvedla média, že Hillsong podporuje takzvanou konverzní terapii homosexuálů: „Je to dezinformace,“ píše se v prohlášení.