Myslela jsem, že s příchodem dítěte se toho tolik nezmění, říká Cibulková

„Čtrnáctého června 2020 se mi narodil syn Jakub. Úplně se mi změnil život. Dokud člověk sám nemá dítě, neumí si to vůbec představit. Říkala jsem si, že se toho s příchodem dítěte přece tolik nezmění. Pak až život ukázal, že se změnilo úplně všechno. Nečekala jsem, že něco takového člověk může cítit, až takovou lásku. Je to opravdu nádherné,“ popisuje Dominika Cibulková v rozhovoru pro pořad Showtime.

Bývalá profesionální tenistka má velkou oporu ve svém manželovi Michalovi Navarovi. „Velmi mi se synem pomáhá. Miluje to, zbožňuje to a absolutně se v tom našel. Je to neskutečný tatínek. Rád by měl klidně tři děti, takže na tom určitě budeme pracovat,“ směje se Cibulková.

„Pro ženu je to samozřejmě náročnější. Musí dítě odnosit, absolvovat porod... Navíc jsem postavou takový typ, že jsem musela hodně makat na tom, abych po porodu shodila těhotenská kila. Stále ještě nejsem s výsledkem úplně spokojená. Takže opravdu vím, co to celé obnáší. Další děti ale určitě chceme,“ říká maminka, jejíž velkou vášní je móda.

„Myslím, že je to vidět. Někdy se nebojím ani dost extravagantních modelů. Co se týká vzhledu, starám se dost o svou pleť, podstupuji různé procedury, dávám si masky, každé ráno i večer. Maminka mi říkala, že se musím pořádně starat o pleť, abych nevypadala brzy starší, než opravdu jsem. Poslechla jsem její radu,“ říká bývalá sportovkyně.

O Dominice Cibulkové je známo, že svými názory či výroky často provokuje okolí. Sama prý neví, proč to tak je. „Určitě to nedělám schválně. Jsem však velmi otevřený a upřímný člověk. Na nic si nehraju. Když se mi něco nelíbí, tak to hned řeknu. Někteří lidé to na mně mají rádi, někteří už méně. Tak to zkrátka je,“ dodává.