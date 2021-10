Ze začátku jsem bral porotu jako velmi krutou, říká o StarDance Vodička

Dominik Vodička o porotě i partnerkách

Čím byste byl, kdybyste nebyl tanečníkem?

Asi psychologem, jelikož mám rád práci s lidmi.

Co považujete za svůj největší úspěch?

StarDance a Thálii, pak mě určitě ještě potěšilo umístění Forbesu do žebříčku 30 pod 30.

Jaká je vaše nejhezčí vzpomínka na StarDance?

Řekl bych finále, ale to byla taková euforie, že si z toho nic nepamatuji. Takže asi šesté kolo, když jsem byl zraněný, a stejně to všechno vyšlo.

Jaká je Tereza zatím tanečnice?

Tereza má ohromnou výhodu v zapamatování si sestav, když jí něco ukážu, tak si to pamatuje, a to i druhý den. Tudíž se neustále postupuje dál. Navíc to má v těle, což mě překvapilo. Věděl jsem sice, že na koncertech nejsou nehybní, ale že to půjde do latiny, to mě nenapadlo.

Co jí jde více: standard, nebo latina?

Zatím bych Terezu úplně neškatulkoval, co jí jde líp. Má předpoklady k tomu, aby jí šly oba tance. Každý z těch tanců má něco a uvidíme po prvním přenosu.

Moderátoři, porota a soutěžící StarDance XI

Vy jste byl ve StarDance jednou a rovnou jste zvítězil. Jak jste vnímal porotu a jak ji vnímáte teď?

Ze začátku jsem bral porotu jako velmi krutou, ale posléze jsem pochopil, že to tak asi musí být. Navíc jsem chápal, že jde o vývoj toho člověka, a jakmile začnou samotné přenosy, tak se VIPky posouvají více a více. Nicméně když to dobré nebylo, tak to porotci řekli, a člověk samozřejmě nechce slyšet věci, které jsou špatné.

Vaší silnou stránkou byly choreografie. Změnil se nějak váš přístup k nim spolu s partnerkou?

Ano, zase se přizpůsobuji. Když jsem se dozvěděl, že mám Terezu, tak jsem hned začal hledat věci a pohyby, aby to Tereze sedělo.

Máte nový projekt s bývalou taneční partnerkou Veronikou Khek Kubařovou.

Projekt Gófutago vznikl tak, že jsme měli s Verčou velký sen natočit taneční video, abychom znovu zažili chvíle společné práce a společného nadšení. Původně to měl být pouze duet, ale při hledání hudby jsem narazil na skladbu, která mě v první moment zasáhla a já věděl, že to je ta pravá. Začala mi okamžitě evokovat příběh a krásný pohyb.

Už z prvního poslechu jsem věděl, že vznikne něco nového a pro nás jiného. Tato skladba má části, kde zpívá silný sbor, takže naskočila myšlenka, že to chce přizvat i moji taneční skupinu Tanec s láskou a vytvořit video s příběhem, který doufám zasáhne divákovo srdce. Prostě spojení dvou životních etap, kterých si strašně vážím, a to StarDance a komunity Tanec s láskou.

Co Gófutago znamená?

Je to japonsky karmické dvojče a vlastně už v první moment, když jsem poslouchal tuto skladbu, mi v hlavě evokovala, i ve spojení s japonským kresleným filmem, ze kterého je tato skladba převzata, příběh muže, který ztratí ženu a zjistí, že jediná možnost jak být zase spolu, je vzít si život a být se svojí ženou v nebi. Poukazuje na to, že některé duše jsou spolu karmicky propojené a nemůžou být bez sebe. Hlavně ukazuje, že smrt není konec.

Jak dlouho na tomto projektu pracujete?

Už od května. Byla to několikaměsíční práce s několika stádii. Stříhání hudby, aby to bylo dokonalé, jsem velký perfekcionista, vytáhnutí vizí a pohybů ven z hlavy do choreografie, domluvení lidí a míst k natáčení, natočení, sestřihání a poskládání snímku do jednoho videa, ale teď je to hotové a já se jen těším na to, co v divákovi bude video evokovat.

Člověk měl nějaké vize a stále nevěděl, jestli je vůbec možné je provést, takže jsem se stále jenom ujišťoval, že to půjde a že při nejhorším to video bude jenom jako památka pro nás.

Kde se točilo a kdo vám s videem pomáhal?

Jsem strašně rád, že mi Vojta, což je kameraman, doporučil natočit video v Grébovce, kterou jsem mimochodem neznal. Je to strašně krásné místo. Dokonce jsme v Grébovce našli i několik míst, kde se video odehrává, je to prostě kouzelné. Ten kdo sleduje mojí skupinu Tanec s láskou, tak ví, že to je skupina amatérských tanečnic, které učím. Původně jsme naše videa, která máme na YouTube, točili pouze pro sebe, abychom si choreografie pamatovali. Natočili jsme první video, druhé, třetí a začali nám psát lidi, že se jim ty videa strašně líbí a že chtějí víc.

Všechna videa jsem točil a stříhal amatérsky já a učil jsem se přímo na tom. Hlavní bylo naše nadšení a láska k tanci, to bylo to, proč jsme to dělali. Teď přišel moment, kdy jsme měli připravovat tento projekt a já věděl, že to chci posunout dál, aby to bylo profi, abych lidem ukázal, že i amatéři dokážou natočit krásné a profesionální video a že když už to děláme tak pořádně. Našel jsem kameramana Vojtu a natočili jsme video snů.

Tereza Černochová nejen o hudbě a baletu

Motivem jedenácté řady StarDance je čas. Znáte čas svého narození?

Za pět tři odpoledne.

Čím byste byla, pokud byste nebyla zpěvačkou?

Příroda mě naplňuje stejně jako hudba, takže by to bylo asi něco kolem toho.

Co považujete za svůj největší úspěch?

Jsem v kapele, kterou jsem od jejího začátku zbožňovala, a nikdy jsem si nemyslela, že se mi povede být její součástí.

Kolik času protančíte?

Snaha je pětkrát v týdnu po čtyřech hodinách. Nicméně jde o ideál narušený tím, že hodně hraji, a navíc ještě musím fungovat jako máma, tak mi občas docházejí síly. Takže když bych to měla zprůměrovat, tak je to čtyřikrát v týdnu po čtyřech hodinách.

Jak se těšíte na porotu?

Teď jsme s nimi natáčeli znělku a všichni jsou mi velice sympatičtí. Hned bych se všemi z nich chtěla jít na pivo a pokecat si. Ale myslím, že ani po přenosech se to nijak dramaticky nezmění. Vždyť člověk se chce posouvat někam dál a dozvědět se, co je špatně.

Kromě hudby milujete také přírodu a konkrétně jízdu na koni. Dá se tato disciplína nějak srovnat s tancem? Myslíte si, že to je další předpoklad, kromě toho, že děláte hudbu, aby vám tancování šlo?

Určitě jde u obojího o to, že dohromady ladíte něco s někým jiným a je jedno, jestli jde o zvířecí, či lidský mozek. Takže to určitě souvislost má. Ve chvíli, kdy si na koně sedáte, přizpůsobujete se momentálnímu rozpoložení toho zvířete. S koněm samozřejmě nemůžete vést dialog jako s člověkem, ale zase ho vedete svým tělem. I tak však vytváříte něco krásného.

Rodiče vás vedli k hudbě i lásce k přírodě. Tančilo se u vás doma?

U nás doma se tančilo tak, že jsem chtěla být od malička baletkou, takže jsem doma neustále chodila v tylové sukýnce s piškoty po babičce z dob raz, dva, tři. Já jsem si na to neustále stoupala a strašně jsem chtěla baletit. Můj otec uměl jen waltz, který se naučil kvůli muzikálu Evita. Mamka také měla ráda dobrou hudbu, ale ta se spíše noblesně vlnila do rytmu.

Od velmi mladého věku vystupujete před lidmi. Připadáte si jako extrovertka?

Na jevišti jsem asi spíše extrovertka, ale mám to ve fázích. A to díky Monkey Business, kde ta pozornost není především na mně, ale je zaměřená spíš na Matěje. Nicméně i já tam mám svoje výstupy, jsem jedním z článků toho stroje, ale ve chvíli, kdy to má přijít, tak se přecvakne totální extrovert, který dá na odiv to, co v sobě jinak chráním. A myslím, že to funguje, jelikož lidi si toho všímají. S Ondrou Brouskem tomu říkáme skrytá síla. Kdybych byla třeba stejný extrovert jako Matěj, tak si polezeme do zelí.

V rozhovorech zmiňujete, že jste na své první sólové desce neměla hit, který by hrála rádia, jelikož nemáte v hudbě ráda kompromisy. Jak je to s kompromisy v kapele? A v tanci? Jde o něco jiného?

V kapele není kompromis žádný a v tanci je naopak velký, člověk si představuje, že jako muzikant bude tančit na složitou hudbu, kterou zrovna zbožňuje, což samozřejmě nejde. Nicméně já v tanci kompromis neznám, jelikož nejsem profesionál – to ví spíš Dominik, který mi choreografii přizpůsobuje tak, abych ji zvládla a zároveň něco ukázala.

Váš kolega z kapely Matěj Ruppert skončil před osmi lety ve StarDance na čtvrtém místě. Dělal si z vás Matěj ohledně toho legraci? Špičkujete se kolem toho nějak?

Ne, srandu si ze mě nedělá. Ví, že do StarDance nastupoval v době, kdy se sice ženil, ale ještě neměli děti. Takže se mě jen zeptá, jestli je všechno v pořádku, na což mu odpovím, že ne, protože jsem zrovna na pokraji sil. On sám mi říkal, že během StarDance domovem spíše proplouval: po tréninku se jen osprchoval, vzal si čisté oblečení a zase jel na hraní. Sám tedy uznává, že s dětmi je to diametrálně odlišné. Je to větší boj s časem a energií.

Ostatní kluci si legraci trochu dělají a nemají rádi, když přijdu na koncert s výrazem těsně před smrtí. Takže se kvůli tomu občas špičkujeme, což je však rozhodně potřeba – humor ostatně představuje jeden z klíčů té kapely.