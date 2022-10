Vítěz StarDance Vodička se pochlubil radostnou novinou. Manželka je těhotná

„Poprvé na plese nepracovně a hned ve třech,“ napsal na Instagram Dominik Vodička. K fotce, na které je s těhotnou manželkou Eliškou držící snímek z ultrazvuku přidal hashtag co to bude, až to bude?

Tanečníci Eliška Nováková (26) a Dominik Vodička (27) se vzali v září 2020. Poznali se při studiu na konzervatoři, před svatbou spolu chodili pět let.

Vodička se tanci věnuje od šesti let. Začínal společenským tancem, ale na konzervatoři zjistil, že by rád dělal i něco jiného. Dostal se k baletu. Od července 2017 je řádným členem Pražského komorního baletu. V roce 2019 získal Thálii za nejlepší mužský výkon v kategorii tanec a pohybové divadlo v inscenaci Kytice.

S herečkou Veronikou Khek Kubařovou se coby vítězové jubilejního desátého ročníku StarDance stali v prosinci 2019 králem a královnou tanečního parketu.

Loni se Vodička na sociálních sítích svěřil s tím, že v minulosti podstoupil transplantaci vlasů. Vysvětlil, že v osmnácti letech prý vše došlo tak daleko, že o sebe kvůli vypadávání vlasů celkově přestal dbát.