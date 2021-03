Herci Zločinů Velké Prahy si kvůli postelovým scénám nesměli holit podpaží

Herci museli kvůli rolím změnit vizáž. Denis Šafařík si nechal narůst knír, jeho kolega Jiří Langmajer nosil po dobu natáčení vousy, které neholil. Darija Pavlovičová si nesměla holit podpaží. To byl požadavek režiséra Jaroslava Brabce.

„Bylo to pro mne nepříjemné, nejsem na to zvyklá. Ale chápu to. Pro některé scény to bylo důležité, hlavně pro ty milostné. Malinko jsem se styděla, spíš jsem byla nervózní, jak to bude probíhat. Bylo kolem spoustu lidí, ale nebylo to tak intimní, jak se zdá,“ přiznala Darija Pavlovičová.

Přestože lehký stud přiznal i Denis Šafařík, shodli se, že milostné scény nakonec zvládli v pohodě. Jejich postavy to ovšem nemají v seriálu jednoduché. Vrchní inspektor Budík je nejen přísný otec, ale i přísný nadřízený.

„Jaroslav Plesl po mně ve Zločinech docela šlape a je na mne hodně drsný, ale v civilu jsme velcí přátelé. Dobu první republiky skrze kostýmy a filmovou iluzi vnímám hezky. Líbilo se mi, že tam nebyly žádné sociální sítě a další technické vymoženosti, to si dneska nedovedeme představit,“ usmíval se Denis Šafařík.

Dariji Pavlovičové, která si nedávno zahrála princeznu v nové vánoční pohádce O léčivé vodě, se zase líbilo něco jiného. „Nemyslím si, že by lidé byli tenkrát nějak povahově odlišní, ale měli v sobě určitou galantnost a hlavně móda byla krásná. Klidně bych v ní chodila i dneska,“ řekla.

Darija Pavlovičová a Denis Šafařík v seriálu Zločiny Velké Prahy (2021)

Denisi Šafaříkovi spousta lidí neustále připomíná určitou podobu se zpěvákem Václavem Neckářem. Herec, který před dvěma lety hrál také ve vánoční pohádce Kouzelník Žito, to kolem sebe slyší každou chvíli a přivádí ho to do rozpaků. A jak na něj reagují fanynky?

„Já nemám fanynky jako pan Neckář, já snad nemám fanynky ani jako Denis Šafařík. A ta podoba? Je to tak, ale nemohu s tím nic dělat,“ bránil se s úsměvem herec a kolegyně ho ujistila, že právě ona je jeho největší fanynkou. Dodala, že po odvysílání všech deseti dílů seriálu určitě nebude jediná.