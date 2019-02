Nepohrdnu řízkem, ale mám hodně rád italská jídla, přiznal Dejdar

„Blízko ke hvězdám, už ten název filmu je pro mě velmi děsivý,“ prohlásil Martin Dejdar, který natáčí v Nízkých Tatrách už od minulého roku po boku herečky Anny Polívkové či Jany Preissové. „Je to tady moc krásné. Já jezdím hodně do rakouského Nassfeldu na Montanaru za svým kamarádem Petrem Koppalem. A když objevím něco nového, kde je to super, jsem nadšený.“

Herec si na práci rozhodně nemůže stěžovat. Kromě hraní v domovském divadle Ypsilonka a dabingu Barta Simpsona ho čeká natáčení nováckého seriálu Specialisté, kde se objeví jako nová postava. Navíc i hodně moderuje.

„Většinou jsou to komerční akce pro různé firmy, nebo televizní věci. Teď mě čeká moderování Česko Slovenského plesu, kde jsem loni byl hostem. S manželkou Danielou jsme si i zatančili. Byla to velmi hezká akce, takže jsem rád, že 16. února tento ples spolu se slovenskou televizní hvězdou, moderátorkou Lucií Barmošovou, mohu uvádět,“ pochvaluje si.

Na ples se těší i kvůli dobrému jídlu, které se tam podává v několika chodech. Pít se bude prosecco od rodinného vinařství slovenského fotbalisty Marka Hamšíka. A jakou kuchyň vlastně miluje Martin Dejdar? „Určitě nepohrdnu řízkem, ale mám rád hodně italská jídla. Teď jsem si je užil přímo i na italské ambasádě, kam jsem byl pozván k slavnostnímu uvítání nového italského velvyslance Francesca Saveriema Nisiovema,“ pochlubil se.

Dejdarovi se však u této země nevybaví jen úžasná pizza či špagety. „Když někdo řekne Itálie, vybaví se mi minimálně deset let rodinných dovolených, pak krásné město Řím, úžasný Vatikán, ale i to úžasné cinzano, prosecco a hlavně, světe, div se, vybaví se mi Slunce seno erotika,“ zavzpomínal herec na natáčení komedie v 90. letech, které bylo pro něj jedno z nejkrásnějších. „Zdeněk Troška byl vždy tolerantní a na place při jeho natáčení vznikaly doslova filmové perličky, které se dopředu nikdy napsat nedají.“

Martin Dejdar moderoval také soutěže krásy: