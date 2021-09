Nesmyslný boj proti rasismu jen udělá rasisty z více lidí, říká David Prachař

Herci byli jeho otec, dědeček i pradědeček. Herci jsou i dvě nejstarší z jeho pěti dětí – syn Jakub a dcera Mariana. A taky bývalá i současná manželka. A jeho maminka byla loutkoherečka. David Prachař loutky nevodí, ale umí je vyřezat. Zatímco jeho otec Ilja Prachař byl třicet let věrný Divadlu na Vinohradech, on je téměř dvacet let spjatý s Národním divadlem. Vedle toho má soukromé Divadlo Verze, které založil se svou druhou ženou Lindou Rybovou.