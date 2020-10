Hůlkově gestu fandím, není to jen vzteklé vracení medaile, říká Landa

„Na začátku roku při první vlně covidu jsme byli disciplinovaní. Když jsme nemohli hrát, mohl jsem pro své fanoušky udělat alespoň to, že jsem se je snažil uklidňovat a hlavně to nějak vydržet,“ svěřil se Daniel Landa v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Strach jsem nikdy nepociťoval. Občas vylítnu v autě při závodech ve sto osmdesáti do lesa. Tam si zvyknete na to, že smrt je blízko. Strach nemám. Respektive mám jiný typ strachu. Mám obavu o to, co se s námi všemi stane. Tato vlna smete minimálně stovky tisíc lidí. Ve svém okolí už vidím lidi, kteří opravdu rejou držkou v zemi,“ říká zpěvák.

„Nechci hodnotit zavedení různých opatření z hlediska své pidipozice. Počkal bych a shromažďoval intelektuální sílu, lidskou a myšlenkovou,“ vysvětluje Landa, který se objevil i na nedávné demonstraci na Staroměstském náměstí, jejímž účastníkům bylo později vytýkáno, že se chtěli hlavně poprat.

„Tomu já nevěřím. Jsem si poměrně jist tím, že ti lidé, i z těch fotbalových ochozů, kteří tam přijeli, chtěli v drtivé většině demonstrovat svoji jednotu a mír. To, že se to zvrhlo, je něco jiného. Viděl jsem moc dobře různé záběry... V podstatě to začali čtyři lidé. Takže mi nikdo nebude vyprávět, že tam někdo přišel udělat bordel. To úplně odmítám,“ říká zpěvák.

Landa se vyjádřil i k rozhodnutí Daniela Hůlky vrátit vyznamenání prezidentovi Zemanovi. „Dan je umělec. A uměleckou formou dělá nějaké gesto. Fandím tomu. Myslím si, že takové to, co mu někteří přisuzují, že to je něco jako vzteklé vracení medailí, to si opravdu nemyslím,“ dodává zpěvák s tím, že ač by rád potěšil fanoušky muzikou, online koncerty neplánuje.



„To je jako sex s nafukovací pannou. Ale skládám písně, které se týkají duše národa. Teď vznikají lépe. Myslím, že teď přijde ještě zajímavá fáze tvorby,“ dodává.