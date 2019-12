Havlová: Věci spojené s Václavem se často prodávají načerno. Je to žalovatelné

„Prodávala jsem tu jmelí i trička. Mám osobnostní právo na jméno Václav Havel, ale nadace má ochrannou známku, kterou si platí. Všechny trička a upomínkové předměty se jménem Václav Havel, které se prodávají mimo akce této nadace, jsou dělané i prodávané načerno. Je to žalovatelné,“ řekla Dagmar Havlová na Mikulášském charitativním bazaru nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 v rozhovoru pro pořad Top Star.



„Nechci takový merchandising moc dělat, zdá se mi to trochu nedůstojné. Musí v tom být pořádek a řád. Takto to zkrátka nejde, aby si každý říkal, že Vašek je jeho, a vyráběla se jedna socha za druhou a já nevím co dalšího,“ pokračuje bývalá první dáma.



Nápad na Mikulášský charitativní bazar přišel podle Havlové v roce 1996. „Měla jsem na pětkrát zlomenou nohu a byla jsem v New Yorku s Václavem, který tam psal svou poslední hru Odcházení. Přemýšlela jsem nad tím, co naplánovat a udělat, aby nadace vzkvétala, a jak sdružit ostatní organizace s podobným zaměřením. Tak vznikla dnes již tradiční akce,“ dodala.