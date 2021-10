Cristiano Ronaldo oznámil šťastnou novinu. Bude šestinásobným otcem

Před čtyřmi lety fotbalista Cristiano Ronaldo v žertu prohlásil, že by si přál sedm dětí a stejný počet Zlatých míčů. V té době byl už čtyřnásobným otcem a měl na kontě pět ocenění.

Jeho přání se možná opravdu splní. Kromě toho, že může na konci listopadu získat další Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa, na sociálních sítích se španělskou modelkou Georginou Rodríguezovou oznámili, že očekávají přírůstek do rodiny a rovnou dvojčata.

Fotbalista s partnerkou už mají spolu dceru Alanu, která se narodila v listopadu 2017. Bylo to jen čtyři měsíce poté, co mu náhradní matka porodila dvojčata Matea a Evu.

Nejstarším Ronaldovým potomkem je Cristiano Jr., jenž se narodil v USA v roce 2010 ženě, jejíž identita je neznámá. Odnosila ho za finanční odměnu v přepočtu 312 milionů a musela se dopředu vzdát všech práv na dítě.

Fotbalista ve filmu o svém životě s názvem Ronaldo v roce 2015 prohlásil, že možná jednou synovi řekne pravdu o biologické matce.

„Lidé spekulují, že jsem byl s nějakou dívkou, nebo jinou, nebo jsem využil náhradní matku. Nikdy jsem o tom nikomu neřekl a nikdy neřeknu. Až Cristiano vyroste, řeknu mu, co jsem udělal, co jsem cítil, co se odehrávalo v mé mysli. Některé děti nikdy nepoznají své rodiče, ať už matku, nebo otce. Mít jen otce někdy stačí,“ řekl.