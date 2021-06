Jdi se zabít, provokovala celebrity modelka Teigenová. Přiznala kyberšikanu

„Neuběhl ani jeden den, aniž bych na sobě necítila obrovskou tíhu výčitek svědomí za mnohá krutá slova, která jsem vyřkla v minulosti,“ napsala Chrissy Teigenová na úvod dlouhého instagramového příspěvku, ve kterém se omluvila za kyberšikanu svým obětem z řad celebrit.



Na začátku května sdílela modelka Courtney Stoddenová deset let staré soukromé zprávy z Twitteru. V těch Teigenová tehdy jen šestnáctiletou dívku slovně vulgárně napadala. S tím, že je k ničemu, jí doporučila, aby se šla raději zabít.

Po zveřejnění této soukromé konverzace ukončily některé značky s Chrissy Teigenovou okamžitě spolupráci. „Opravdu se velmi stydím za to, co jsem napsala,“ sype si modelka popel na hlavu. „Bývala jsem známý velký internetový troll a osina v zadku. Ale už taková nejsem, jsem teď opravdu úplně jiný člověk,“ tvrdí manželka zpěváka Johna Legenda.

„Za to, co jsem řekla, jsem se už tedy jednomu člověku veřejně omluvila. Ale těch lidí, kterým jsem kdysi ublížila, je mnohem víc. Všem dlužím velkou omluvu, soukromě je oslovím. Nechápu, že jsem si nikdy neuvědomila, jak moc jsem krutá a jak mohou má slova ostatním ublížit a poznamenat je. Kdo mi dal vůbec právo takto s někým mluvit? Cítím dnes až fyzickou bolest, když na to jen pomyslím,“ říká nyní Teigenová.

Své jednání se snaží vysvětlit tak, že byla kdysi velmi nesebevědomá a nevyspělá a měla potřebu si podobnými útoky získávat pozornost a podporu od fanoušků na sociálních sítích. „Myslela jsem si, jak jsem cool, když si dělám legraci z celebrit. Dnes mám děti a prošla jsem několika terapiemi, vše vidím úplně jinak,“ píše modelka.



Krátce po zveřejnění omluvného příspěvku se ozval módní návrhář Michael Costello, jedna z obětí modelčiny kyberšikany.

„Poté, co mě Teigenová bezdůvodně napadala s tím, že jsem rasista a přijdu díky ní a jejím kontaktům v budoucnu o všechnu práci, trpím sedm let depresemi a myslel jsem mnohokrát i na sebevraždu. Tu mi mimochodem kdysi v jedné ze zpráv také doporučila s tím, že moje kariéra je stejně u konce,“ napsal na Instagramu.

Costello byl nařčen z rasismu na základě komentářů, které se později ukázaly jako falešné. Kvůli tweetům Teigenové ho však lidé nadále zahrnovali nenávistnými zprávami. Vše prý zašlo tak daleko, že návrhář napsal v roce 2014 pro svou rodinu dopis na rozloučenou a chystal se skoncovat se životem.

Mezi další oběti kyberšikany Chrissy Teigenové patří také herečky Lindsay Lohanová a na Oscara nominovaná Quvenzhané Wallisová či hvězdička reality show MTV Teen Mom Farrah Abrahamová a další.