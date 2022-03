Po potratu chce Teigenová další dítě. Už dvakrát vybrala pohlaví embrya

Chrissy Teigenová a John Legend nejsou co se týká svého soukromí a rodinného života žádní tajnůstkáři. Jejich příznivci tak již vědí, že modelka byla poprvé i podruhé těhotná díky umělému oplodnění. Kvůli zdravotním problémům nešlo početí přírodní cestou.

Teigenová prozradila, že se o totéž pokouší nyní znovu. Na svém Instagramu zveřejnila fotku, kterou naznačila, že by se její rodina mohla opět rozrůst. Na snímku je vidět krabička injekcí, doprovázená animací dělohy. „A je to tady zase,“ píše manželka slavného zpěváka v úvodu příspěvku na sociálních sítích.

„Jsem až po uši v dalším procesu umělého oplodnění a snažím se nasbírat co nejvíc zdravých vajíček, aby z nich mohla být silná a zdravá embrya,“ uvedla modelka.

„Injekce mi až tak nevadí, připadám si přitom jako nějaká doktorka nebo chemička. Ale jak jsem pořád nafouknutá, to je opravdu hrůza. Tak se mě prosím přestaňte pořád ptát, jestli jsem už těhotná. I když to myslíte v dobrém, je to tak trochu k vzteku,“ vysvětluje.

Ostatním radí, aby se žen obecně nikdy neptali, jestli jsou těhotné, či ne. S tím, že každá žena to bere jinak a pokud je těhotná, měla by mít sama možnost rozhodnout se, zda o tom chce mluvit, či ne.

Pomocí umělého oplodnění přivedla Teigenová na svět již dvě děti, dceru Lunu a syna Milese. V roce 2020 prý otěhotněla přirozenou cestou, ale toto těhotenství se nakonec nezdařilo a modelka s manželem přišli o syna Jacka. V současné době, kdy má za sebou psychoterapii a veškerá potřebná vyšetření, vyjádřila modelka naději v to, že se jejich rodina přece jen rozroste i potřetí.

John Legend a jeho žena si v minulosti opakovaně vybrali pohlaví svého dítěte. Manželé se rozhodli, že využijí možnosti zavedení embrya, které jim zaručí, že budou mít holčičku, za což byli veřejností kritizováni. Lékaři začali s dvaceti embryi, z nichž se poté vybrala tři nejvhodnější. První pokus nevyšel, po druhém se jim v roce 2016 narodila dcera Luna, v roce 2018 syn Miles.

John Legend, vlastním jménem John Roger Stephens, a Chrissy Teigenová se seznámili v roce 2006 při natáčení muzikantova videoklipu Stereo, po čtyřech letech se zasnoubili a do manželství vstoupili v roce 2013.