Po hraní se mi nestýská. Žiji si svůj život, prohlašuje Cameron Diazová

Po dvaceti letech herecké kariéry se Cameron Diazová, kterou proslavil hned první film Maska, rozhodla, že v roce 2014 půjde do „důchodu“.

„Slavnou jsem se stala ve 22 letech, tedy před 25 lety, což je docela dlouho. Říkám si, že jsem více než polovinu svého života věnovala veřejnosti. Myslím, že je nyní v pořádku, abych si na sebe udělala čas, reorganizovala a vybrala si, jak se chci vrátit. Pokud se rozhodnu. Hraní mi nechybí,“ uvedla Diazová pro magazín InStyle.

I když úplně nevyloučila, že by se vrátila před filmovou kameru, má nyní jiné priority. „Zrovna se zaměřuji na svět wellness a věci s tím spojené. Ale ať už dělám cokoli, musí to být něco, co mě baví a do čeho se nemusím nutit,“ řekla.

S manželem, hudebníkem kapely Good Charlotte Benjim Maddenem (40), kterého si vzala v roce 2015, si užívají poklidný život. „Je zábavné, když nikdo neví, co dělám. Jsem pánem svého času. Netočím žádné filmy, proto nemusím v rámci propagace nikomu nic říkat. Už to nedělám. Žiji si svůj život,“ prohlásila s tím, že nezahálí.

„Ráda tvořím, takže hledám takový projekt, který mi bude dávat největší smysl. Zvažuji pár věcí, ale je příliš brzy o nich mluvit.“