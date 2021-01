I před šedesátkou se snažím vypadat skvěle, říká Brooke Shieldsová

„Pod kudlu bych se asi jít neodvážila. Nic na obličeji bych si nenechala měnit. Mám z toho velký strach a respekt. Ale snažím se dělat vše proto, abych i ve svém věku vypadala stále co nejlépe,“ svěřila se Brooke Shieldsová v pořadu Watch What Happens Live s moderátorem Andy Cohenem.

„Využívám hlavně různé neinvazivní bezbolestné procedury, které dokážou tónovat a zvedat svaly těla i obličeje bez nutnosti nadměrného cvičení nebo invazivní chirurgie,“ vysvětlila herečka.



„I když cvičím a dávám si opravdu do těla, po dětech už zkrátka není možné dostat postavu do původního stavu. I před šedesátkou se ale snažím vypadat skvěle,“ říká dvojnásobná matka. Dcery Rowan (16) a Grier (13) prý herečku občas rády popichují a radí jí, že by si měla nechat dát do obličeje pár injekcí proti vráskám.



„Snažím se tomu stále vyhnout, ale občas jsem o tom samozřejmě uvažovala. Má matka Teri si nechala udělat vy čtyřiceti letech facelift a ještě v sedmdesáti vypadala na padesát. Opravdu jí to pomohlo,“ vzpomíná Shieldsová.

Podle herečky, která se stále věnuje modelingu, se každý musí sám rozhodnout, jak naložit se svým tělem a co vše hodlá podstoupit pro krásu.

„Nesmíte to lámat přes koleno. Dělejte to, co je pro vás přirozené. Já sama nejlépe vypadám, pokud pravidelně sportuji, hydratuji pleť těla i obličeje krémy a kosmetickou vazelínou, dopřávám si dostatek spánku, piji hodně vody a co nejméně alkoholu,“ prozradila Brooke Shieldsová svůj recept na to, jak vypadat stále skvěle.

Modelingovou kariéru zahájila v roce 1966 v pouhých 11 měsících. Ve čtrnácti byla nejmladší modelkou, která se kdy objevila na obálce magazínu Vogue. Účinkovala v kontroverzní televizní reklamě na džíny Calvin Klein.

V roce 1980 se z ní díky filmu Modrá laguna stala světová hvězda. Bylo jí tehdy pouhých patnáct let. Ve snímku měla několik odvážných záběrů. Později přiznala, že do některých scén použili při natáčení dospělé dubléry.

U herectví zůstala. Pokračovala v úspěšné kariéře, kromě filmů má na kontě i řadu televizních show. Za seriál Správná Susan získala People’s Choice Award a dvě nominace na Zlatý glóbus.

VIDEO: Brooke Shieldsová ve filmu Modrá Laguna (1980):

Objevila se v seriálu Zlatá sedmdesátá nebo v jedné epizodě Přátel. Hrála v obnovených muzikálech na Broadwayi a v londýnském West Endu. Hostovala v Disneyho rodinném seriálu Hannah Montana a natočila seriál Džungle rtěnek.



V jednom z rozhovorů kdysi přiznala, že o panenství přišla relativně pozdě, ve svých dvaadvaceti letech. „Myslím, že dnes bych měla sex mnohem dřív,“ řekla 183 centimetrů vysoká kráska pro magazín Health.

V roce 1997 se vdala za tenistu André Agassiho. Manželství však vydrželo jen dva roky. S druhým manželem Chrisem Henchym má Shieldsová dvě dcery.

VIDEO: Brooke Shieldsová v roce 2019: