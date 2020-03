Britská královna poděkovala vědcům a zdravotníkům za boj s koronavirem

Podle nejnovějších údajů britské vlády se ve čtvrtek zvýšil počet obětí z řad nakažených ve Spojeném království o tři desítky na 137 a počet infikovaných vzrostl na téměř 2700.



Královna v souvislosti s pandemií řekla, že Británie i svět se ocitly v časech „velkých obav a nejistoty“. Vyzvala přitom Brity, aby stáli při sobě.

„My všichni dnes musíme podle doporučení změnit naše běžné zvyklosti a denní návyky pro větší dobro společnosti, ve které žijeme, a to hlavně proto, abychom chránili ty nejzranitelnější,“ uvedla Alžběta II. v den, kdy odjela s manželem z Buckinghamského paláce do Windsoru, kde tráví Velikonoce. Podle televize Sky to panovnice udělala o týden dříve než původně plánovala.

Královna poděkovala také vědcům, lékařům, záchranářům i zaměstnancům veřejných služeb za jejich nasazení v těchto dnech. „Mnozí z nás budou muset najít nové způsoby kontaktu se svými blízkými a zajistit tak, aby naši milovaní byli v bezpečí. Jsem si jistá, že to zvládneme. A ujišťuji vás, že má rodina a já jsme připraveni sehrát v tom svou úlohu,“ dodala královna.

Vnučka Alžběty II. princezna Beatrice kvůli pandemii koronaviru zrušila svatební hostinu v Buckinghamském paláci a zřejmě se omezí i počet hostů na její květnové veselce. Královnin vnuk princ Harry zase zrušil letošní sportovní hry pro zraněné válečné veterány a přesunul je na příští rok.

Vláda možná přitvrdí

Premiér Boris Johnson vyzval také podnikatele, aby stáli při svých zaměstnancích tak, jako vláda bude stát při nich.

„Nemůžu vám tady říct, že do konce června budeme na kopci směřovat ze svahu dolů. Nevíme, v jaké jsme fázi, ani jak dlouho to bude trvat, ale můžu říct, že ten příliv odvrátíme a můžeme to zvládnout v příštích dvanácti týdnech,“ řekl ve čtvrtek Johnson novinářům.

Britský premiér Boris Johnson

Na dotaz ohledně zpřísnění opatření v Londýně, kde se nákaza šíří zřejmě nejrychleji, odpověděl Johnson výzvou, aby lidé dál dodržovali doporučení vlády. Podle něj tak Britové činí, chodí méně do barů a restaurací i méně jezdí veřejnou dopravou. „Existují ale oblasti, kde lidé zcela nedodržují rady způsobem, jakým by měli,“ dodal s tím, že vláda proto může zvážit zpřísnění opatření.

Johnson také uvedl, že britští vědci „rychle a stále více rozumějí této nemoci i tomu, jak jí čelit“. Řekl, že u prvního pacienta už se zkouší přípravky, které by ho mohly vyléčit. Podle Johnsona kabinet jedná o nákupu testu, který „je jednoduchý jako těhotenský test“ a který snadno ukáže, zda je člověk nakažený.