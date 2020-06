Na koronavirus nevěřím. Je to jako věřit na Ježíška, míní vítězka SuperStar

„Nevěřím na koronavirus. Je to jak věřit na Ježíška, taky jste ho nikdy neviděli,“ řekla Barbora Piešová v rozhovoru pro slovenský magazín Nový Čas.



Sama prý v době šíření koronaviru trpěla hlavně tím, že jí zavřeli její oblíbené kavárny. „Mou záchranou bylo chodit na pumpu na horkou čokoládu. Ale samozřejmě s rouškou, dezinfekcí. Sedla jsem si do auta a pila jsem horkou čokoládu,“ popsala vítězka poslední řady SuperStar.

Barbora Piešová se ještě nedávno živila jako obsluha v pizzerii a svářečka. „Svářela jsem okna a obsluhovala jsem stroj jako operátor výroby. Se svou prací jsem byla spokojená, i když byla celkem náročná,“ svěřila se v jednom z rozhovorů.

Poté, co svérázná Piešová vyhrála v pěvecké soutěži dva miliony korun, prohlásila, že si konečně bude moci koupit nové tlumiče na svůj dvacet let starý vůz značky Volkswagen. Nyní se chce vydat na kariérní cestu zpěvačky. Sama si skládá hudbu, píše texty a plánuje investici do malého domácího nahrávacího studia.



VIDEO: Barbora Piešová - Imagine Dragons / Next To Me (cover):