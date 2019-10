Našli mi zhoubný nádor v prsu, svěřila se Anna Julie Slováčková

Před třemi lety zjistili lékaři u Anny Julie Slováčkové nezhoubný nádor poté, co si zpěvačka nahmatala v prsu bulku. Při jedné z nedávných pravidelných kontrol se ukázalo, že se nemoc vrátila.



„Našli mi zhoubný nádor v prsu. Jsou to tak tři týdny. Vše se začalo okamžitě řešit, čeká mě nyní asi půl roku léčby, vše je pod lékařskou kontrolou, podchyceno včas. Nejsem v ohrožení života,“ řekla Anna Julie Slováčková pro Topstar.

Zpěvačka se naplno věnuje práci a rozhodla se nezvolňovat. „S kapelou Aura nyní pracujeme na koncertu, který máme 12. prosince v Praze v Semaforu. Jsem plná síly a nijak si neulevuji, naopak se snažím makat, protože práce mě drží v kondici,“ míní Slováčková.

Před lety zpěvačka tvrdila, že za tehdejší nezhoubný nález může její způsob života a do jisté míry také manželská krize mezi jejími rodiči. To, že se v médiích často řeší vztahy mezi Patrasovou a Slováčkem, jí není příjemné.

„Rodiče jsou dospělí. Pokud s nimi o tom mluvím, stejně si dělají věci po svém. Je to jako mluvit do stromu. Už se to snažím nevnímat a žít si svůj život, ale bohužel lidé umí být oškliví, což nejvíce odnáším právě já s bráchou,“ řekla Slováčková v rozhovoru pro iDNES.cz.

Anna Julie Slováčková studovala zpěv na Pražské konzervatoři. Ve svých třech letech vyhrála konkurz a namlouvala populárního Krtečka na audionahrávkách. Hraje v muzikálech i seriálech, zúčastnila se druhé řady soutěže Tvoje tvář má známý hlas, v níž obsadila čtvrté místo. Vystupuje s kapelou Aura a různými orchestry včetně Big Bandu. Je moderátorkou pořadu Mixxxer show na Óčku.

