Jsem vlastně v pohodě. Už ale nechci startovat znova, říká Hanychová

Jaké zásadní změny se teď odehrávají ve vašem životě?

Tak třeba jsem vymalovala. Jako není to poznat, ale já jsem tady včera ještě měla tři malíře, fakt hezké chlapy, protože tak nějak očišťuji tento prostor. Po rozvodu jsem si řekla, že to tady celé potřebuji změnit. Bylo to tu bílé. Je to tu celé zase znovu bílé, ale čisté.

Když jsme se po telefonu domlouvali na rozhovor, říkala jste, že čistíte karmu.

Ano.

Je to potřeba?

Po životní etapě, která skončila, je potřeba to pročistit, a tak jsem to udělala. Vymalovat stejně bylo potřeba, protože moje dcera často maluje po zdech, je taková umělecká. Úplně jí to nezakazuju, teď už teda budu. (smích) Takže tady bylo různě vymalováno a nechala jsem to zútulnit.

Změny jste vzala z gruntu, jste blondýnka. Jak se cítíte? Poznáváte se v zrcadle?

Je pravda, že často projdu a říkám si: Ty vole, kdo to je? Máma? Začala jsem jí být hodně podobná. Ale tohle je vlastně moje přirozená barva, což málokdo ví. Jsem normálně blondýnka, tuto barvu jsem ale měla naposledy v patnácti. Nějak se s tím sžívám, ale paradox je, že holky a starší muži říkají, že je to super. Moji vrstevníci a mladší kluci říkají, zase že je to fakt příšerný a mám být zpátky černovlasá. Takže si to teď chvilku nechám a uvidíme.

Natěrači, kteří se vám líbili, to pochválili?

(smích) Natěrači nevím. Ti mě viděli v pyžamu, takže říkali: Uděláte nám kafe? Ti to neřešili.

Agáta Hanychová a její děti Kryšpín a Mia

Jakou největší šílenost vám zatím děti vyvedly?

Mia pejskovi Bonnie nalakovala drápky, myslím si, že i chloupky. Ona ji dost často líčí. Samozřejmě bio věcmi!

Ukazujete dětem moderní svět, jaký je, nebo se je snažíte před některými věcmi ochraňovat?

Téma jsou iPady, telefony. Můj syn to má třeba dovolené, kdy chce, dcera taky. Od té doby, co to mají dovolené, tak na tom netráví vůbec žádný čas. Nekoukají se na televizi, takže jsem matka, co za nimi chodí a říká: Nemůžeme si pustit alespoň na chvíli nějakou pohádku? Nechtějí, chtějí si hrát, péct, tvořit. Samozřejmě záleží od dítěte, ale u mě se stalo, že když jsem jim technické vymoženosti takhle uvolnila, tak o to absolutně ztratily zájem.

V českém showbyznysu jste dlouho. Co z toho všeho, co jste zkusila, vás ještě pořád naplňuje?

Teď už se nic nedělá. Klidně bych šla na nějaký večírek nebo někam do společnosti, ale to už se neděje. Teď mě naplňují děti, vaření, cooking show. Možná je moje cílová parketa Receptář.

Před deseti lety jste účinkovala v pořadu Čápi s mákem. Jak na to s odstupem vzpomínáte?

Já už ani nevím, kdo tam byl! (smích)

Veronika Žilková, její dcery Agáta Hanychová a Kordula Stropnická a hereččina maminka Olga

Nora Mojsejová, Iveta Bartošová, Dolly Buster, Eva Máziková, Zuzana Belohorcová s manželem...

Na Ivetu si vzpomínám a budu asi do konce života. To byla žena, která to měla v životě moc těžké, byla zranitelná a hrozně dobrá a na tom prostě ztroskotala. Tyto velké ženy to tak mají. Takže na tu si vzpomínám asi na jedinou, na Dolly Buster asi ne. Sorry, Dolly.

Máte nějaké životní moudro, které vás provází životem? Ať už od maminky, babičky nebo někdo, koho si vážíte?

Život není to, co chceš, ale to, co vydržíš. Tak to je jediné, co mě celý život provází. Když jsem smutná, je mi špatně, tak si říkám: Není to to, co chceš, ale co musíš zvládnout.

Cítíte se teď na nové životní startovní pozici?

Už jsem rozvedená a v pětatřiceti na nové startovní pozici... to nevím, to se asi tak necítíš. Mám dvě děti, vlastně docela hezký dům, hezkého psa a už jsem vlastně v pohodě. Už ale nechci startovat znova. (smích)

Přemýšlíte nad Vánocemi? Jste vánoční maniak?

Nejsem. Máme dokonce domluvené, že lidé starší osmnácti let si u nás v rodině dávají dárky do sto korun. Takže si vyrábíme různé blbosti, nemáme rádi, když se u stromku sedí osmnáct hodin. Mně moje matka nikdy v životě nekoupila dárek, který by se mi líbil. Stejně jako já jí, takže si dáváme maličkosti, které nám udělají radost.

Těším se ale, že zase budu vařit pro celou rodinu, jako jsem to udělala už loni. Tedy už od dvacátého prosince jsem se klepala, aby to všem chutnalo. Uvařila jsem třicet polívek a šedesát různých alternativ, protože máma nás všechny hrozně rozmazlila, čímž mluvím o svých bratrech. Takže jeden jí bramborový salát, další hranolky, jiný bramborovou kaši, moje děti zase tohle… Takže na to se hrozně těším. Ale řekla jsem si, že to udělám o půlku menší než loni. No... nebude to tak. (smích)

Když jsem dělal rozhovor s vaší maminkou Veronikou Žilkovou, bylo vidět, že ji Izrael změnil a hodně jí přinesl do života. Měla jste to podobně?

Stoprocentně. V Izraeli jsem byla často. Jak jsem se rozváděla, tak jsem opravdu za tou mámou lítala furt. Byla jsem tam desetkrát, patnáctkrát, zažila jsem tam svátky, večery na pláži, ale i dny, kdy jsou většinou na té pláži chlapi s dětmi. Ženský jsou v té době třeba na nehtech. Funguje tam, že si to rodina rozloží. Není to jako u nás v Čechách, že ženská musí nakoupit, uvařit, vyzvednout děti ze školky, jít do práce a chlap jde jenom do práce. Izrael je v tomto úplně úžasná země, jak je to otevřené a jak to tam funguje. Kdybych mohla, tak v Izraeli žiju. Jako kdybych měla Izraelce a bylo mi dvacet, chápeš? (smích)

Nikdy není pozdě.

No, tak pro mě teď už asi jo. Ale ne. Strašně se mi líbí, jak jsou tam lidé pozitivní. I potom, co ten národ všechno zažil, tak teď se radují z maličkostí. Miluji to tam.

Kdybyste mi závěrem řekla, jaké jméno budete používat po rozvodu?

Hanychová. Jo, Agáta! To hlavně. (smích)