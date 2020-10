Adam Vojtěch si opět zazpíval v televizi. Promluvil i o odchodu z rezortu

„Už jsem toho měl dost, byl jsem tam téměř tři roky. Pořád jsme se radili se všemi experty, i o víkendech. Ze začátku, na přelomu února a března, jsme toho moc nevěděli, jen jsme viděli, co se dělo v Číně, což bylo daleko, tak nás to ještě tolik nevzrušovalo. Ale pak přišla Itálie, kde byly přeplněné nemocnice. Ale o nemoci samotné jsme toho moc nevěděli, ani to, jak se šíří, a tak jsme trochu improvizovali,“ vysvětlil bývalý šéf zdravotnictví.

Postupně se podle jeho slov začaly informace, které se čerpaly především ze zahraničí, precizovat. „Tehdy mi přišly názory homogennější než dnes, kdy říká každý úplně něco jiného,“ poznamenal Adam Vojtěch.

Jeho působení ve funkci ministra bylo prý v posledních týdnech náročné hlavně v jeho soukromí. „Chodil jsem domů ve dvě, ve tři v noci a v pět už zase vstával, takže manželka toho začínala mít dost,“ přiznal.

Vyjádření FTV Prima ke zpěvu v Show Jana Krause "V rámci činoherních představení, kde není převaha zpěvu a není tam sbor, je to povoleno. Produkce si to zjišťovala. Zakázané jsou muzikálové, operní produkce a sbory. Písnička v rámci představení je možná," uvedl Filip Budák z FTV Prima, který má talkshow na starosti.



Nyní se rozhodl, že dokončí svůj poslanecký mandát a pak nejspíš odejde z politiky úplně. „Není to úplně prostředí, které bych považoval za sebekultivující, ale na druhou stranu člověk by nikdy neměl říkat nikdy,“ komentoval své rozhodnutí s tím, že za svůj největší úspěch v čele ministerstva považuje digitalizaci. „Co asi každý vnímá, je e-recept a na to navázaný lékový záznam, což je velmi důležitá funkcionalita, díky které lékaři vidí, jaké léky pacient celkově bere, takže nepředepíšou něco, co by mu mohlo uškodit.“

Někteří novináři Vojtěchovi pohrdlivě připomínali jeho účast v pěvecké soutěži SuperStar před patnácti lety. „Já jsem se tomu nikdy nechtěl věnovat profesionálně, zpěv je stále můj koníček,“ řekl s tím, že nevidí důvod, proč by se za to měl stydět.

V pořadu také zazpíval, přestože vláda zakázala představení se zpěvem, tedy koncerty, opery či muzikály. „Jsou to produkce, kde je převážně zpěv. Neznamená to, když je představení, kde někdo na dvě minuty zazpívá,“ uvedl na konci září ministr zdravotnictví Roman Prymula.