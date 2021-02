Šéfka soutěže krásy už má doma svou královnu. Narodila se jí dcera

„Byl to velmi silný zážitek. Přinesl slzy radosti i smutku. Začátek není jednoduchý a všem maminkám, které tyto momenty zvládly, patří můj velký obdiv,“ řekla po porodu Veronika Farářová.

Holčička měla po narození necelých 50 centimetrů a něco málo přes tři kila. Na svět přišla plánovaným císařským řezem, u kterého byl přítomen i Veroničin manžel.

„Děkuji za péči, které se mi v porodnici v Podolí dostalo. Sekce, pro kterou jsem se rozhodla, dopadla skvěle a vše se lepší rychleji, než se na začátku zdálo. Tu bolest mi Vikinka plně vynahrazuje už teď,“ prozradila novopečená maminka.

Veronika Farářová působí jako ředitelka soutěže krásy Česká Miss Essens, která už zná své finalistky. Ty se v těchto měsících připravují na finále. Vzhledem k vládním nařízení je ale nadcházející aktivity čekají online formou.

„Dívky absolvují například kurzy anglického jazyka, školení v líčení, základy etikety či rétorický kurz,“ říká šéfka soutěže s tím, že mateřství a práce se dají skloubit. „Moji prioritou je teď určitě Viki, které se chci věnovat co nejvíce to půjde. Rozhodně to ale neznamená, že o mě teď neuslyšíte. V soutěži nás čeká mnoho změn a novinek a já se na všechny moc těším.“